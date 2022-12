Route snelle bus maakt het verkeer door Huizen 'onveiliger'

Fietsers, voetgangers maar ook automobilisten boeten in qua verkeersveiligheid als de huidige plannen in Huizen doorgaan om de snelle busverbinding tussen Hilversum en Huizen te realiseren. Zebrapaden en middenbermen verdwijnen, net zoals de voorrang op rotondes voor het langzame verkeer. Nu in actie komen om achteraf na erger leed zaken weer te moeten herstellen, is een oproep van een bezorgde Huizer aan de gemeenteraad. "Ik ben bang dat er ongelukken gaan gebeuren die niemand wil", schrijft de inwoner aan de lokale politiek.

De inwoner van Huizen is in de pen geklommen na het bezoeken van de informatiebijeenkomst van eind november over de oost-west-as (HOV-verbinding). Tijdens die sessie is de Huizer zich naar eigen zeggen 'kapot geschrokken' over wat er allemaal op stapel staat om de snelle bus tussen Huizen en Hilversum straks over de route in Huizen te laten rijden.

Overigens rijdt deze bus sinds zondag, maar is onder meer in Huizen het traject nog lang niet zo ingericht als zou moeten. Een route waar in het verleden al veel te doen over is geweest. Niet alleen in Huizen overigens maar bijvoorbeeld ook bij de buren in Blaricum.

'Nieuwe Gooische Moordenaar'

De schrijver stelt nu dat het absoluut niet veiliger wordt voor fietsers en voetgangers om de Bovenmaatweg en de Huizermaatweg over te steken als alle bedachte maatregelen toch genomen gaan worden. Dan is het wachten op ongelukken.

"Is de HOV de nieuwe Gooische Moordenaar?', is de vraag die hardop wordt gesteld. Daarmee verwijst de Huizer naar de roemruchte stoomtram die in 't Gooi reed en bekend stond om de vele ongevallen, waarbij ook doden vielen.