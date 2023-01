Het jongerenprogramma What's Next is terug met vier gloednieuwe makers. In de nieuwe reeks onderzoeken Laura, Daan, Lisa en Jobeleen wat er speelt onder leeftijdsgenoten in de provincie Noord-Holland. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart stellen zij thema’s als de wooncrisis en geldproblemen onder jongeren aan de kaak.

