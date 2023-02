Blind date met een Statenlid: “Zorg van veel jongeren is hoe kan ik later een betaalbare woning krijgen”

What’s Next gaat op 'blind date' met politici die zich verkiesbaar stellen bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. What's Nexter Lisa gaat deze week op date. Ze heeft geen idee hoe de politicus heet en van welke partij hij is. Aan de hand van de vragen die ze voorgeschoteld krijgt en aan de politicus stelt moet duidelijk worden met wie ze aan tafel zit.

Het jongerenprogramma What's Next is terug met vier gloednieuwe makers. In de nieuwe reeks onderzoeken Laura, Daan, Lisa en Jobeleen wat er speelt onder leeftijdsgenoten in de provincie Noord-Holland. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart stellen zij thema’s als de wooncrisis en geldproblemen onder jongeren aan de kaak. Bekijk hier alle video's.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland