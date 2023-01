Blind date met lijsttrekker op de boerderij: "TikTok moet ik me nog even in verdiepen"

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart onderzoekt What's Next wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Noord-Holland. Deze week gaat What’s Next gaat op 'blind date' met politici die zich verkiesbaar stellen bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen.

In deze aflevering gaat What's Nexter Laura op date met een gloednieuwe lijsttrekker, Ingrid de Sain van de BoerBurgerBeweging. Drie jaar lang was zij de appgroepbeheerder van de boerenprotesten in Noord-Holland en dit is het eerste jaar dat zij meedoet aan de verkiezingen. Zij nodigde ons uit op haar boerderij in Schellinkhout. Tekst gaat verder na de foto.

NH / AT5

De boerenprotesten hebben tot goede gesprekken in het Provinciehuis geleid tussen boeren en de Commissaris van de Koning. Echter, ook tot illegale handelingen zoals brandend afval op de A7 bij Medemblik. Kneep de Sain weleens een oogje dicht als dit soort acties gepland werden? "Ik wist daar helemaal niks van," aldus de Sain. Fuck, Marry, Kill Tijdens de blind date wordt onder andere de VVV-vraag gesteld. Ze spelen een potje fuck-marry-kill. Van de drie standpunten die er uitgelicht worden, moet de politicus er één vernietigen, één versnellen en één verbeteren. Voedselonderwijs staat hoog op de lijst voor deze lijsttrekker, maar het is duidelijk dat er snel meer jongerenwoningen moeten komen: “Het is echt schrijnend dat sommige mensen echt tot hun dertigste thuis moeten blijven wonen.” TikTok Volgens de Sain is het “heel makkelijk” om de stikstofuitstoot te verminderen. Alle sectoren die uitstoten – luchtverkeer, industrie, agrarische sector – moeten terug naar de tekentafel “ en dan moeten we allemaal de buikriem aantrekken”. Ook heeft ze empathie voor de boeren die afgelopen zomer protesteerden. Ze keurt de illegale acties niet goed, maar ze snapt het wel: "Het gaat om je toekomst, om je alles." Wat betreft jongerenparticipatie is er voor de BBB nog wel wat werk aan de winkel. Zo staan er maar 4 jonge kandidaten op de lijst. Het inzetten van social media om jongeren te bereiken is voor de Sain wel een optie. "In TikTok moet ik me nog wel verdiepen om te begrijpen hoe dat werkt".

