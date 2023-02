Nugah Shrestha in What's Next: 'Ik denk wel elke dag aan hoe fucked-up de politiek is'

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart onderzoekt What's Next wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en Noord-Holland. In De Stem Van geven jongeren hun ongezouten mening over de Noord-Hollandse politiek. In deze aflevering spreken we met Nugah Shrestha, het brein achter het Instagram account @politieke_jongeren.