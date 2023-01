Jongeren over Noord-Hollandse politiek: "Er is best veel om teleurgesteld over te zijn"

Het jongerenprogramma What's Next is terug met vier gloednieuwe makers. In de nieuwe reeks onderzoeken Laura, Daan, Lisa en Jobeleen wat er speelt onder leeftijdsgenoten in de provincie Noord-Holland. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart stellen zij thema’s als de wooncrisis en geldproblemen onder jongeren aan de kaak. Deze week gaat What's Next over wat de Provinciale Staten nu precies doen en wat voor nut het heeft voor jongeren om te stemmen.