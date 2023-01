Vreemd plekje op haar rug zette Masja's leven op zijn kop: "Door het oog van de naald gekropen"

De Amsterdamse Masja Ros (54) was 38 toen een vriendin een gek plekje op haar rug ontdekte. Op advies van haar huisarts liet ze het gelijk weghalen. Het bleek een melanoom, een agressieve vorm van huidkanker. Gelukkig waren ze er op tijd bij, althans zo leek het. Maar negen jaar later ontdekte ze een knobbeltje onder haar oksel.

NH Nieuws

Tijdens een vakantie op Sicilië ontdekte een vriendin een vreemd plekje op haar rug, vertelt Masja. "Ik ken haar al jaren, dus het was niet de eerste keer dat zij mijn rug insmeerde." Het plekje viel haar gelijk op en ze trok aan de bel. Masja volgde haar wijze raad op en is gelijk naar de huisarts gegaan. Een dermatoloog sneed het plekje weg en stuurde het op voor onderzoek. De vermoedens bleken te kloppen, het ging om een melanoom. "Oftewel een kankertje, zoals de dermatoloog het toen noemde." Uitzaaiingen Het was het startschot van een tijd vol controles en spanning voor Masja. Het is bij melanoom superbelangrijk om er op tijd bij te zijn omdat het snel kan uitzaaien naar andere delen van je lichaam, bijvoorbeeld je organen, zoals je longen of je hersenen. "Gelukkig werden er geen verdere uitzaaiingen bij gevonden", herinnert ze zich nog. Het gevaar leek geweken, en het 'gewone' leven kon weer worden opgepakt. En dat gebeurde ook, totdat Masja negen jaar later opeens een bobbeltje onder haar oksel voelde. "Op dat moment legde ik de link nog helemaal niet, maar ik ben voor de zekerheid toch maar naar de huisarts gegaan."

De huisarts hoeft maar één blik op Masja's dossier te werpen en hij stuurt haar linea recta naar het ziekenhuis. Met een geschiedenis met melanomen worden er geen risico's genomen. Het bleek inderdaad om uitzaaiingen in haar lymfeklieren te gaan. "Het was dan wel negen jaar later", legt Masja uit. "Toch bleken die uitzaaiingen van de eerste melanoom afkomstig." Stichting Melanoom Na een intense operatie en een uitputtend revalidatieproces is Masja vandaag de dag al zeven jaar 'schoon'. Het gaat weer goed met haar, al speelt de kanker nog wel een grote rol in haar dagelijkse leven. "Gelukkig ben ik er nu op een hele andere manier mee bezig." Na al haar ervaringen heeft ze zich aangesloten als vrijwilliger bij Stichting Melanoom. Stichting Melanoom is een patiëntenorganisatie voor mensen met (oog)melanoom, gerund door een team van vrijwilligers, met als belangrijkste missie: meer genezing en minder melanoom. "Ik merk dat er nog steeds onwetendheid heerst rondom melanoom", legt Masja uit. "Met name onder jongeren." Terwijl het in de top drie van meest voorkomende kankersoorten onder jongeren staat. "Maar één op de drie jongeren heeft er nog nooit van gehoord."

"Want als je er op tijd bij bent, kun je levens redden" Masja Ros

Voorlichting en informatie is het belangrijkste wapen tegen melanoom. Daarom voert de stichting het hele jaar door campagne om deze onwetendheid te bestrijden. Kaarten, filmpjes, Instagram-stickers, alles wordt in de strijd gegooid om mensen in te lichten over de risico's van melanoom. Er is zelfs een speciale 'Huidmonitor-app' gemaakt, waarmee gebruikers hun huid en alle vreemde plekjes strak in de gaten kunnen houden en kunnen vergelijken met beelden van huidkanker en onschuldige vlekjes. "Want als je er op tijd bij bent, kan dat je leven redden", benadrukt Masja. Drijfkracht "Maar we zijn er nog lang niet", geeft ze toe. De vergrijzing en ontwetendheid maken de strijd tegen melanoom extra lastig. Als de huid eenmaal zonneschade heeft opgelopen gaat dat nooit meer weg. "En de generatie die, bij wijze van spreke, nog lag te bakken in de olijfolie wordt nu ouder", vertelt een hoorbaar sombere Masja. Een zomerdag op het strand kan haar dan ook de moed flink in de schoenen doen zakken, geeft ze toe. Dan ziet ze al die verbande mensen liggen zonder besef van de risico's die ze lopen. "Dan denk ik weleens: we zijn water naar de zee aan het dragen." Ze hoopt nog mee te maken dat de curve buigt, en het aantal huidkankerpatiënten af neemt. Gelukkig groeit de aandacht voor de campagnes van de stichting en haar samenwerkingspartners en daarmee de kennis. "We kunnen nog zoveel meer bereiken, daar haal ik mijn drijfkracht vandaan", zegt ze trots. "Tot die tijd zoek ik in ieder geval met mijn kinderen lekker vaak de schaduw op." "We kunnen nog zoveel meer bereiken, daar haal ik mijn drijfkracht vandaan", zegt ze trots. "Tot die tijd zoek ik in ieder geval met mijn kinderen lekker vaak de schaduw op."