Huidkanker komt opvallend vaak voor in Noord-Holland, hoe ben je er op tijd bij?

In geen enkele provincie komen melanomen, een agressieve vorm van huidkanker, meer voor dan in Noord-Holland. Hoe eerder zo'n melanoom wordt behandeld, hoe groter de kans op genezing. Het op tijd herkennen van een kwaadaardig vlekje op de huid, kan dus levens redden. Maar waar moet je op letten?

Melanoomcellen onder de microscoop - Foto: Credit: Julio C. Valencia, NCI Center for Cancer Research

Wat is een melanoom? Huidkanker kan in drie soorten voorkomen: basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. Hiervan is het melanoom de meest agressieve vorm van de drie. Een melanoom is in feite een kwaadaardige moedervlek. Soms verschijnt het uit het niets, maar veel vaker ontstaat een melanoom uit een bestaande moedervlek. Als een melanoom op tijd herkend en behandeld wordt, is de kans op genezing groot. Zie jij een opvallend plekje op jouw huid? Ga dan altijd naar de huisarts.

Dankzij een nieuwe interactieve atlas kunnen Nederlanders zien welke vorm van kanker het meeste voorkomt in hun omgeving. Zoom je in op Noord-Holland, dan zie je dat melanomen veel vaker voorkomen in vergelijking met de rest van Nederland. Met uitschieters tot 63% meer gevallen dan gemiddeld, zoals in de gemeente Bergen. Een melanoom is een agressieve vorm van huidkanker, wanneer je het te laat ontdekt. "Maar als je een melanoom op tijd ontdekt en weg laat halen, dan is er niet zo veel aan de hand", legt Annemie Galimont uit. Galimont is dermatoloog en internationaal expert op het gebied van huidkanker. Hoe herken je een melanoom? Meestal valt een melanoom plotseling op. "Het lelijke eendje noemen wij dat", vertelt Galimont. Hiermee bedoelt ze een moedervlek die duidelijk afwijkt van de andere moedervlekken. "Dat kan dan wel eens foute boel zijn." Verder raadt Galimont de zogenaamde ABCDE-methode aan om melanomen te herkennen. Een vlek is verdacht als hij één of meer van de volgende eigenschappen heeft: Asymmetrie: de moedervlek is niet symmetrisch in vorm. "Een normale moedervlek is eigenlijk altijd goed rond", aldus Galimont. Border/rand: de vlek heeft een onregelmatige grillige rand.

"Als de moedervlek steeds groter wordt, is het een teken dat het weleens een melanoom kan zijn" Annemie Galimont, dermatoloog

Color/kleur: de vlek verandert van kleur. "Meestal heeft een moedervlek maar één kleur", legt Galimont uit. "Zit er een heel kleurenpallet in, dan is het meestal foute boel." Diameter: de moedervlek is groter dan 5 millimeter. "Ook als de moedervlek steeds groter wordt, is het een teken dat het weleens een melanoom kan zijn." Evolving/evolutie: de vlek of moedervlek jeukt, bloedt of verandert. Galimont raadt aan om foto's te nemen van opvallende plekjes, "dan kan je makkelijk zien of er iets verandert." Hoe voorkom je een melanoom? Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Gelukkig heeft de dermatoloog en expert ook hier een handig ezelsbruggetje voor: "Weren, kleren en smeren!" Het allerbeste middel om huidkanker te voorkomen, is simpelweg de zon mijden. "Want zonneschade is niet meer terug te draaien. Dus als het kan, weer dan de zon."

"Bij twijfel, altijd naar de huisarts!" Annemie Galimont, dermatoloog

Ontkom je er niet aan en moet je toch de zon in, draag dan goede kleren. "Het liefste echte uv-werende kleding", legt Galimont uit. "Tegenwoordig hoeft dat helemaal niet lelijk te zijn, in tegenstelling tot vroeger." Mocht je toch graag willen bakken in de zon, dan is het belangrijk om goed te blijven smeren. "Echt een dikke laag", raadt Galimont aan. "En om de twee uur." Ook als je factor 50 gebruikt is het belangrijk om goed te blijven smeren. Als laatste wil de dermatoloog iedereen vragen een beetje op elkaar te letten. "Want we kunnen moeilijk op ons eigen achterhoofd kijken", legt ze uit. Schroom dus niet om er iets van te zeggen als je bij iemand een raar plekje ziet. "En bij twijfel, altijd naar de huisarts!"