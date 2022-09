Ronald (45) overleefde uitgezaaide huidkanker: "Schaduw is toverwoord"

Horinees Ronald (45) kwam er vier jaar geleden achter dat hij een kwaadaardige huidkanker had. Uitzaaiingen in zijn lymfeklieren en hoofd zorgden voor tal van angstige momenten. Vorig jaar sprak NH Nieuws de nuchtere West-Fries over zijn ziekte, gezin en overlevingskansen en precies een jaar later spreken we hem opnieuw. Hij is net terug van vakantie naar het zonovergoten Spanje; maar hoe doe je dat eigenlijk als je huidkanker hebt gehad?

Ronald en zijn gezin - Privéfoto

Ronalds verhaal begon vier jaar geleden onder de douche. Hij krabde aan een jeukende moedervlek, die begon te bloeden. De volgende dag ging hij naar de huisarts en de diagnose 'huidkanker' volgde al snel. Daarna kwam klap op klap; uitzaaiingen zaten in de lymfeklieren in zijn oksels en borst, en een epileptische aanval verraadde twee tumoren in zijn hoofd. Inmiddels is de kanker stabiel en kan Ronald - ondanks aanhoudende vermoeidheid en niet te verklaren pijnklachten - weer genieten van het leven. Zo is hij deze zomer met zijn gezin naar het Spaanse Benidorm gegaan. "Dat kan gewoon als je huidkanker hebt gehad", vertelt Ronald opgewekt. "We kenden de plek, dus ik wist dat er veel schaduwplekken zijn. Ik kan ook in de zon maar niet tijdens de piekuren, en ik smeer mij natuurlijk altijd goed in. Schaduw is het toverwoord. We doen het rustig aan, dus qua energie kan ik het prima het volhouden."

Toch is een zonvakantie voor Ronald anders dan voor anderen. Hij mijdt de zon zo veel mogelijk en is altijd aan het smeren: "Sinds mijn behandelingen zoals immunotherapie lijkt het wel alsof mijn huid niet meer tegen de zon kan. Na tien minuten in de zon begint mijn huid echt pijn te doen. Dat is in dit geval een handige reminder dat ik weer naar de schaduw moet." Ronald met zijn kinderen in het zwembad in Benidorm. Tekst gaat verder na de foto

Privéfoto

Maar die reminder zorgt er ook voor dat Ronald niet onbevangen kan spelen met zijn kinderen. "Mijn middelste is gek van voetballen. Op een veldje een balletje trappen in de brandende zon is niet te doen voor mij. Dat is heel jammer." Thuiskomen zonder kleurtje Waar Ronald vroeger bij de eerste zonnestralen met z'n blote bast in de achtertuin lag, komt hij nu stukken minder bruin thuis van vakantie. "Mensen vragen me of ik wel echt op vakantie ben geweest. Het hoort erbij. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen heb ik wel degelijk een kleurtje, maar gewoon een stuk minder dan voorheen. Dat steekt wel eens. Mensen koppelen een vakantie aan hoe bruin je bent als je terug komt, terwijl ik wel beter weet", legt Ronald uit. Als hij op vakantie ziet hoe makkelijk mensen verbranden, en hoe weinig het sommige mensen interesseert, raakt hem dat: "Ik zou mensen erop aan willen spreken, maar dan kan ik net zo goed heel Benidorm aanspreken."

Toch probeert hij mensen op het hart te drukken zich in te smeren: "Het blijft een ergernis. Als ik die knalrode Britten in de volle zon zie, dan jeuken mijn vingers om er wat van te zeggen. Soms knoop ik een praatje met ze aan in het zwembad bijvoorbeeld. Dan vertel ik ze mijn verhaal. Ze zijn dan één en al oor en ik heb het idee dat mijn verhaal binnenkomt." Inmiddels zijn Ronald en z'n gezin weer thuis. Binnenkort moet hij naar het ziekenhuis voor een scan; een spannend moment voor het hele gezin. "Ik kreeg eerst om de drie maanden een scan, dat wordt eens in de zes maanden. In december staat een scan gepland voor mijn hersenen en borst, maar die is naar voren gehaald vanwege de aanhoudende pijn in mijn rug. Het VUmc neemt gelukkig mijn klachten serieus en nemen geen risico." Campagne Naast mensen op vakantie aanspreken, werkt hij bij Stichting Melanoom mee aan de campagne 'Shade Is Cool' om mensen te wijzen op de gevaren van de zon én zit hij in een denktank om huidkanker beter onder de aandacht te brengen. Zo zou Ronald graag zien dat werkgevers in de bouwsector verplicht worden om werknemers beschermingsmiddelen tegen de zon te geven." "Daarnaast raden we mensen aan zelf je huid goed te controleren. Er is een tool ontwikkeld waarmee je een foto van je moedervlek kunt uploaden. De tool zal dan aangeven of het plekje onschuldig is, of dat je het moet laten controleren."

Steeds meer jonge mensen Ronald hoopt zich te kunnen blijven inzitten voor de stichting, omdat hij merkt dat steeds meer jonge mensen huidkanker krijgen. "En ook steeds vaker ernstigere vormen. Dat vind ik schokkend en ik zet me in om daar wat aan te doen. Binnenkort ga ik ook weer collecteren voor het KWF Kankerbestrijding. Je kunt nu zelfs doneren via een QR-code, dus we hopen op nog meer donaties. Het is een goed doel, en het leidt me af. Dus dat is dubbel winst voor mij", besluit Ronald.

Check jezelf Het regelmatig checken van (moeder)vlekken op je huid helpt huidkanker vroegtijdig te ontdekken. De ABCDE-methode helpt je daarbij. Herken je een van onderstaande signalen? Ga dan naar de huisarts: - Asymmetrie: de (moeder)vlek is niet symmetrisch in kleur of vorm

- Border: De (moeder)vlek heeft een onregelmatige grillige rand

- Color: De (moeder)vlek verandert van kleur of heeft verschillende kleuren

- Diameter: De (moeder)vlek heeft een doorsnede van meer dan 6 mm

- Evolving/verandering: De (moeder)vlek jeukt, bloedt of verandert