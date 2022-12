Amsterdam nl Jasper (38) kreeg huidkanker en waarschuwt nu anderen met bijzondere marathon

De 38-jarige Jasper Rijpma krijgt in 2020 de heftige boodschap dat hij uitgezaaide huidkanker heeft. Hij doet er nu alles aan om bewustzijn over de ziekte te creëren bij anderen en geld in te zamelen voor Stichting Melanoom. Om dat doel te bereiken heeft Jasper een bijzondere marathon in gedachten.

Het begon ruim twee jaar geleden allemaal met een plekje in Jaspers nek. "Op een gegeven moment wezen mensen uit m'n omgeving me erop", vertelt Jasper, die als geschiedenisdocent werkt aan het Hyperion Lyceum in Noord. "Later haalde ik het ook open bij het scheren en begon het te bloeden." Als Jasper het plekje heeft laten onderzoeken krijgt hij een telefoontje van de dermatoloog, die hem vertelt dat het om een melanoom gaat. "Ik had geen idee wat dat was", zegt Jasper.

"Op dit moment is mijn levensverwachting minder dan vijf jaar" Jasper Rijpma

Het blijkt te gaan om huidkanker, die ook nog eens is uitgezaaid naar zijn longen. De melanoom wordt verwijderd, in zijn nek draagt Jasper een litteken dat aan die ingreep herinnert. Hij wordt behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek, maar de beschikbare immuuntherapieën slaan niet aan. Jasper slikt nu medicijnen die de ziekte remmen, maar niet genezen. "Op dit moment is mijn levensverwachting minder dan vijf jaar, want ik ben al langer dan een jaar bezig met de medicijnen."

Jasper denkt dat hij de kanker opliep tijdens het surfen, zijn grote liefde

Jasper vermoedt de kanker te hebben opgelopen tijdens het surfen, zijn grote liefde. Vaak smeerde hij zich niet goed in en bovendien zat de melanoom vlak boven de plek waar zijn wetsuit ophield. "Een plekje waarover ik niet eens nadacht om het in te smeren", aldus Jasper. "Ik leef in de wetenschap dat mijn ziekte voorkomen had kunnen worden." Volgens Jasper hebben veel mensen nu een beeld van huidkanker dat niet klopt. "Dat het bejaarden in Benidorm zijn die de hele dag in de zon zitten en dan op een gegeven moment huidkanker krijgen. Maar het kan ook gewoon jonge mensen overkomen die niet goed opletten."

"Misschien kan het een collectieve actie worden. Dat meer mensen meedoen en ook geld ophalen" Jasper Rijpma

De medicijnen die Jasper nu slikt geven hem de kracht om te kunnen blijven sporten. "Ik voel me nu fit en ik wil graag fit blijven. Dat is in mijn geval van levensbelang." Al gauw wist hij dat hij iets met een marathon wilde doen om geld in te zamelen. "Maar ik kan natuurlijk niet acht uur lang gaan surfen, dus ik heb gekozen voor het prone peddelen. Het surfen komt eigenlijk voort uit het prone peddelen, heb ik ontdekt." Bij prone peddelen zit je op je knieën of lig je voorover op je board, terwijl je je armen gebruikt als peddels. Jasper wil zijn marathon in juni gaan peddelen in de rivier de Vecht. Zo'n acht uur verwacht hij over de marathon te gaan doen en om dat te bereiken traint hij nu wekelijks in de Amstel.

Om te trainen voor zijn marathon peddelt Jasper wekelijks door de Amstel

Inmiddels zamelde Jasper al meer dan elfduizend euro in voor de Stichting Melanoom. Hij hoopt de komende maanden nog meer geld in te zamelen. Ook hoopt hij dat meer mensen met hem mee gaan doen in juni. "Ik zit er nu aan te denken dat het misschien een collectieve actie kan worden. Dat meer mensen meedoen met peddelen of lopen en op die manier ook geld kunnen inzamelen voor Stichting Melanoom. Wie voor de actie van Jasper wil doneren aan de Stichting Melanoom kan dat hier doen.