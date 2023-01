Griekspoor eenvoudig door in Australië, volgende horde is Van de Zandschulp

Griekspoor rekende in drie sets af met de Rus Pavel Kotov:: 6-3, 7-6 en 6-3. De naar Amstelveen verhuisde Van de Zandschulp had meer tijd nodig. Ilja vasjka uit Wit-Rusland legde hem zowel in de tweede als de derde set het vuur aan de schenen. De tweede set ging dan ook verloren, maar in de derde set poetste Van de Zandschulp een 5-3 achterstand weg. Met 6-3, 3-6, 7-5 en 6-3 ging de nummer 34 van de wereld alsnog door.

Vorige maand, op het NK in Amstelveen, speelden de twee ook al tegen elkaar. Van de Zandschulp was toen met 7-6 en 7-5 de baas over de Nieuw-Venneper die de nummer 63 is van de wereld. Het Nederlands onderonsje in Melbourne staat voor komende woensdag in het speelschema.