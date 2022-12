Alec Deckers zet onder vleugels van vader Richard Krajicek hoog in: 'Top 250 halen'

Tijdens de NK tennis in Amstelveen prijkte dit weekend in de halve finales de naam van Alec Deckers. Het talent uit Muiderberg schaarde zich zo plotseling tussen Nederlandse tennistoppers zoals Robin Haase, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. "Hopelijk kan ik eindelijk een heel jaar blessurevrij blijven"

De 22-jarige Deckers kende in zijn nog prille carrière de nodige blessures. Sinds een half jaar tennist hij pijnvrij en hoopt hij flink te stijgen op de ATP ranking. "Als ik een heel jaar blessurevrij blijf dan is het doel om mee te doen aan de kwalificatie voor de Australian Open. Dan moet ik wel in die top 250 staan. En dat is denk ik een realistisch doel", aldus de huidige nummer 548 van de wereld.