Griekspoor met moeite naar finale NK Tennis en treft daarin Van de Zandschulp

Tallon Griekspoor heeft vandaag op het NK Tennis in Amstelveen de finale bereikt. De tennisser uit Nieuw-Vennep maakte het zichzelf onnodig moeilijk tegen Robin Haase, maar won uiteindelijk wel in drie sets: 6-3, 7-6, 6-4. Hij speelt morgen in de finale tegen Botic van de Zandschulp, die Alec Deckers versloeg.

De 26-jarige Griekspoor begon erg voortvarend aan het duel en brak Haase al vroeg in de wedstrijd. De nummer 95 van de wereld pakte dankzij goed serveren vervolgens de eerste set.

In de tweede set kwam er wat zand in de motor van Griekspoor en kwam de 35-jarige Haase terug in het duel. Daardoor moest een tiebreak de beslissing gaan brengen. Ondanks dat Griekspoor bij een voorsprong van 6-4 in deze tiebreak kon serveren voor de winst, ging de set alsnog naar Haase. In de derde set trok Griekspoor de overwinning over de streep.

Finale

In de finale van morgen speelt Griekspoor, de nummer twee van de plaatsingslijst, tegen Amstelvener Botic van de Zandschulp. De 27-jarige versloeg in de andere halve finale de 22-jarige Alec Deckers uit Muidenberg met 7-5, 6-2.

Maandag om 17.10 uur zie je een reportage van het NK Tennis op tv in NH Sport.