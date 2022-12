Tennisser Van de Zandschulp verslaat Griekspoor in bloedstollende NK-finale

Botic van de Zandschulp heeft vanmiddag zijn NK-titel bij het tennis geprolongeerd. De Amstelvener versloeg in een zeer spannende finale Tallon Griekspoor uit Nieuw-Vennep. Het werd 7-6, 7-6. Hij won vorig jaar van Gijs Brouwer.

Het begin van Griekspoor was nog goed en in de eerste set stond hij 4-1 voor. De Nieuw-Venneper kreeg ook kansen om de set te pakken, maar Van de Zandschulp knokte zich terug tot 5-5. In de daaropvolgende tiebreak trok de Amstelvener aan het langste eind: 7-6.

In de daaropvolgende set kwam Van de Zandschulp met 4-1 voor en knokte Griekspoor zich terug tot 4-4. Het werd in de tiebreak opnieuw 7-6. Daarmee werd Van de Zandschulp voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen. Vorig jaar versloeg hij Venhuizer Gijs Brouwer in de finale.