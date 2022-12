Tallon Griekspoor zegt ABN-toernooi in Rotterdam af, tennisser gaat naar Zuid-Amerika

Tallon Griekspoor laat het ABN Amro Open in Rotterdam aan zich voorbijgaan. De tennisser uit Nieuw-Vennep geeft de voorkeur aan een ATP-toernooi in het Argentijnse Buenos Aires. Dat heeft Griekspoor vrijdag naar buiten gebracht.

Griekspoor laat er geen gras over groeien en doet ook mee aan toernooien in Rio de Janeiro (Brazilië) en Santiago (Chili). De Noord-Hollander doet 4 en 5 februari nog eerst mee aan de Davis Cup-ontmoeting met Slowakije. Daarna stapt hij op het vliegtuig naar Zuid-Amerika.

Op dit moment doet Griekspoor mee aan het NK tennis in Amstelveen. Hij won gisteren in de kwartfinale van de 15-jarige Mees Röttgering. De tennisser komt morgen in de halve finales in actie tegen Robin Haase.