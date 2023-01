Duizenden bomen moeten wijken voor zonnegeluidswal die Naarder buurt aan minder overlast helpt

Daarmee kan de gemeente veel duurzame energie opwekken. Dat is geen overbodige luxe. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht om voor 2030 veel meer groene stroom op te wekken via wind- en zonne-energie. In 't Gooi lopen de gemeenten hopeloos achter. Met dit project doet Gooise Meren een mooie duit in het duurzame zakje.

In eerste instantie was er sprake om alleen een geluidswal neer te zetten. De afgelopen tijd is besloten zonnepanelen op het geluidsscherm te plaatsen. Hoeveel panelen er precies op kunnen, is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente Gooise Meren heeft het over vijf- tot zevenduizend.

Al vele jaren pleiten en strijden de bewoners van het Naarderbos voor de geluidswal. Ze ervaren veel overlast van de snelweg die pal naast hun woonwijk ligt. Na lang lobbyen werd twee jaar geleden bekend dat het honderden meters lange scherm er inderdaad gaat komen, al moeten de Naarders nog wel even geduld hebben. Over drie jaar moet de geluidswal, die over de hele lengte 4 meter hoog wordt, er echt staan.

Minder goed is dat veel groen, waarvan een deel in beschermd Natura 2000-gebied, moet wijken om de geluidswal neer te zetten. Volgens de gemeente gaat het om zo'n vierduizend bomen en bosschages. Voor slechts 137 bomen heeft Gooise Meren een kapvergunning nodig. Voor de andere bomen hoeft dat niet, omdat die geen diameter hebben van 25 centimeter of groter.

Wel of geen herplantplicht

Ook in het beschermde natuurgebied moet groen terugkomen. Er geldt een herplantplicht van het aantal honderden vierkante meters aan beplanting dat weg moet. Voor het de rest van het gebied gaat die verplichting niet op.

"Door samen met Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat te kijken naar natuurkansen in de omgeving kan de natuur in de toekomst aanmerkelijk verbeterd worden. Dit kan worden gerealiseerd door het verbeteren van biodiversiteit in het gebied, het verbeteren van een bestaande natuurpassage en het aanbrengen van een nieuwe natuurpassage", meent de gemeente.

Gezondheid

Volgens Gooise Meren heeft het project zonnegeluidswal veel voordelen. De absorberende geluidsschermen bij de fietstunnel en de IJsselmeerweg, de faunavoorzieningen en de zonnepanelen zorgen voor een betere leefomgeving en gezondheid van de bewoners in het Naarderbos.

Een van de grootste voordelen is dat de geluidshinder flink minder gaat worden. Nu is er nog sprake van 65 decibel. Over drie jaar hebben de bewoners minder last van het razende verkeer op de A1, want als de geluidswal er staat dan zou het volgens berekeningen nog maar om 55 decibel gaan.

Woensdag praat de politiek over de zonnegeluidswal. Het gaat dan vooral over geld. Van de gemeenteraad wordt gevraagd of zij een krediet van 2,85 miljoen euro wil verstrekken. Rijkswaterstaat levert met 2,5 miljoen euro de grootste bijdrage. Gooise Meren moet dan nog 350.000 euro bijleggen.