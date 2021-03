Gewenst geluidsscherm langs Naarderbos moet er over ruim vijf jaar staan

NAARDEN - Het door buurtbewoners zo gewenste geluidsscherm aan de snelweg langs de Naarder woonwijk Naarderbos moet er over ruim vijf jaar echt staan. Dat meldt Rijkswaterstaat. De komst van het geluidsscherm was al zo goed als zeker, maar is nu nóg een stap dichterbij.

Bewoners van het Naarderbos pleiten al veel langer voor de komst van zo'n geluidsscherm. Ze geven aan veel last te hebben van de snelweg langs hun wijk. "Het is een constante dreun en die gaat nooit over", vertelde een buurtbewoonster al eerder tegen NH Nieuws.

De komst van het gewenste geluidsscherm werd het afgelopen jaar al steeds concreter. Na een stevige lobby van omwonenden liet verkeersminister de gemeente Gooise Meren weten wel oren te hebben naar de komst van zo'n scherm. Eind vorig jaar bleek ook dat een 'reeks maatregelen' nodig was voor tientallen woningen langs de snelweg die te veel overlast van geluid hebben.

Maatregelen tegen geluidsoverlast

Dat blijkt nu dus echt opgelost te gaan worden met een geluidsscherm. De komst van het geluidsscherm staat in het Meerjarenprogramma Geluidsanering van Rijkswaterstaat. Het komt ter hoogte van de woonwijk Naarderbos over een lengte van 850 meter. Waarschijnlijk na de komst van het scherm wordt er over een langer stuk ook stil asfalt aangelegd.

De geluidsaneringsplannen moeten nog wel officieel worden. Rijkswaterstaat geeft er halverwege volgend jaar een klap op. Het geluidsscherm moet dan uiterlijk vijf jaar later gerealiseerd zijn. Het stillere asfalt wordt uiterlijk in 2031 aangelegd.

Zonnepanelen

De gemeente Gooise Meren hoopt nog steeds dat het nieuwe geluidsscherm een 'zonnegeluidswal' wordt, een soort groot geluidsscherm met zonnepanelen erop.

Verkeersminister Van Nieuwenhuizen gaf vorig jaar mei nog aan dat de komst van zo'n wal 'complex' is, maar dat ze wel wil meewerken als dat echt de voorkeur van de gemeente is.

Of dat ook echt gaat gebeuren, is nog even afwachten. Daar moet binnenkort meer duidelijk over worden. Tot nu toe wordt 'gewoon' nog gesproken over een 'verticaal geluidsscherm van beton'. "Aan beide zijden van het scherm wordt beplanting aangebracht. Op het viaduct wordt het scherm transparant", aldus Rijkswaterstaat.