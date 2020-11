Tientallen Gooise woningen hebben te veel geluidsoverlast van snelweg A1

Volgens de geluidsmaatregelenkaart van Rijkswaterstaat gaat het om 32 woningen in Naarden, vier woningen in Laren en nog eens vijf woningen in Eemnes. Bij metingen van Rijkswaterstaat is gebleken dat het gemiddelde geluidsniveau per jaar boven de 65 decibel uitkomt. Volgens de wet moet daarom bekeken worden hoe dat geluid verminderd kan worden.

Bewoners van onder meer de wijk Naarderbos, aan de rand van Naarden, klagen al veel langer over de geluidsoverlast van de snelweg. Ze willen onder meer dat er een geluidswal komt om de overlast tegen te gaan. Afgelopen lente werd bekend dat die geluidswal er misschien ook gaat komen. Het is niet helemaal duidelijk of dat losstaat van de nieuwe maatregelen.

Stiller asfalt

Om de geluidshinder te verminderen moet er onder meer stiller asfalt worden aangelegd. Daarnaast wordt er gekeken of gevels van de bewuste woningen beter geïsoleerd kunnen worden.

Saneringsplan

Rijkswaterstaat werkt nu aan een saneringsplan. De huizen in Naarden, Laren en Eemnes horen bij de eerste 88 woningen die worden aangepakt. In totaal komen er in de hele provincie 1.200 woningen in aanmerking voor extra maatregelen. Hierna komen er nog twee saneringsrondes aan. Eind dit jaar en begin volgend jaar maakt Rijkswaterstaat bekend waar deze woningen precies staan. Het is niet uitgesloten dat daar weer woningen in 't Gooi bij zitten.