Buurtbewoners Naarderbos zijn wachten op geluidswal zat

In de afgelopen jaren is de doorstroming van de A1 bij Naarden vele malen beter geworden. Goed voor de automobilisten, maar minder voor de buren van de snelweg. Isolde Roggeveen woont 50 meter naast de snelweg en komt amper nog in haar tuin. "Het is een constante dreun en die gaat nooit over", legt ze uit.

"Wij zitten hier dag in dag uit in het lawaai. Ik denk tegen de tijd dat mijn kinderen, nu drie en vier jaar oud, het huis uit gaan dat er dan begonnen zal worden met de aanleg", zegt buurtbewoner Lennart Hiemstra gekscherend.

Strijden

De buurt is niet bij de pakken neer gaan zitten en ze strijden voor geluidsbescherming. Zo zijn ze een paar jaar geleden een burgerinitiatief gestart en hebben bedacht om een geluidswal te maken met aan de zuidkant zonnepanelen om de kosten terug te verdienen.

Een win-winsituatie zou je zeggen. "Dat zou je inderdaad zeggen, maar helaas is de politieke werkelijkheid anders dan de praktische. Er zijn veel partijen bij betrokken die allemaal dezelfde kant op moeten kijken en dat is voorlopig nog onze uitdaging", vertelt Hiemstra.

Duurt lang

Hij is het zat dat het zo lang duurt voordat de overheid in beweging komt. "De landelijke overheid heeft het heel erg hoog op met burgerinitiatieven en energietransitie. Dit is een project wat allebei deze onderwerpen volledig raakt. Maar ik kan vertellen als burger dat ik het niet aanraad om een burgerinitiatief te beginnen. Het is bijna een fulltime baan naast mijn bestaande fulltime baan."

Er is intussen ook haast geboden, want de business case is gebaseerd op subsidiepotjes die langzaam aan het verdampen zijn. "Dus op het moment dat er nog drie jaar langer wordt getreuzeld, is de case niet meer haalbaar en betalen we miljoenen extra voor de aanleg voor dit project."

De partij Goois Democratisch Platform heeft intussen kritische raadsvragen over de voortgang van het project gesteld aan het college.