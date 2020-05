Na jaren lobbyen gaat door Naarders gewenste geluidswal er misschien toch komen

NAARDEN - De door omwonenden zo gewenste geluidswal langs de snelweg naast de woonwijk Naarderbos in Naarden gaat er misschien toch komen. Rijkswaterstaat gaat met de gemeente Gooise Meren en de betrokken buurtbewoners praten om te kijken of de komst van een 'zonnegeluidswal' mogelijk is.

Bewoners van het Naarderbos pleiten al veel langer voor de komst van zo'n wal. Ze geven aan veel last te hebben van de snelweg langs hun wijk."Het is een constante dreun en die gaat nooit over", vertelde een buurtbewoonster al eerder tegen NH Nieuws.

Volgend jaar definitief plan

Naast de gesprekken komt het ministerie nog voor de zomer met de voorlopige uitkomsten van een akoestisch onderzoek. Dan wordt er gekeken wat er precies gedaan kan worden voor de bewoners. Nu wordt er gekeken naar een geluidswal of een geluidsscherm. Als alles volgens plan verloopt wordt er volgend jaar vastgesteld wat er precies gaat gebeuren.

Wel of geen zonnepanelen

Of er ook echt een geluidswal komt waar zonne-energie mee opgewekt gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. De minister noemt de aanleg van zo'n wal 'complex'. "Rijkswaterstaat verkent nog of het plaatsen van zonnepanelen op geluidschermen een instrument is, dat actief zal worden ingezet als onderdeel van deze strategie. Het is namelijk een juridisch complexe maatregel vanwege de te regelen eigendomsverhoudingen en het heeft vergaande consequenties voor het beheer van de schermen. Bovendien is het de vraag of deze manier van opwekken van duurzame energie wel efficiënt is", zo vertelt ze. Toch geeft ze wel aan te blijven meewerken aan de voorkeur van de bewoners en de gemeente Gooise Meren.

Wethouder Geert-Jan Hendriks van de gemeente Gooise Meren reageert opgetogen. "We moeten natuurlijk niet te vroeg juichen, maar dit is zeker een belangrijke stap in de goede richting", zo zegt hij.