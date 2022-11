Gooise gemeenten te traag met opwekken groene energie: afgesproken doelen dreigen te mislukken

Opschieten doet dat nog allerminst. De gemeenten hebben het afgelopen jaar samen slechts 5 gigawattuur nieuwe groene stroom kunnen aanboren door onder meer het aanleggen van daken met zonnepanelen. Daar mag nog wel wat bij opgeteld worden: voordat de 'duurzame afspraken' werden gemaakt had de regio al gewerkt aan het opwekken van 14 gigawattuur aan groene stroom. Maar alles samen betekent dat dat slechts acht procent van het uiteindelijke doel behaald is.

Fel verzet Weespers tegen windmolens in polder: "Het is niet democratisch"

Twee keer zo snel

Als er met het huidige tempo wordt doorgewerkt halen de Gooise gemeenten nog niet eens de helft van het gestelde doel. Kortom: het tempo moet worden verdubbeld. Om de doelen te halen moet er de komende jaren jaarlijks 26 gigawatt aan nieuwe duurzame energie moeten worden opgewekt.

Overigens liggen er wel al plannen voor het plaatsen van meer zonnepanelen. Zo wordt er gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen bij het Naarderbos en vliegveld Hilversum. Ook de nieuwe woonwijk op Crailo moet met zonnepanelen flink gaan bijdragen.

Zonnepanelen of windmolens

De Regio Gooi en Vechtstreek, het samenwerkingsverband van de Gooise gemeenten, gaat de komende tijd scherp in de gaten houden of er genoeg vaart wordt gemaakt. Als in het eerste kwartaal van volgend jaar blijkt dat het nog niet snel genoeg gaat, kan dat betekenen dat er 'bijgestuurd gaat worden'. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk.

Een van de redenen dat het allemaal niet zo snel gaat met het leveren van meer duurzaam opgewekte energie is dat de Gooise gemeenten het doel vooral willen bereiken met het plaatsen van zonnepanelen. Het plaatsen van windmolens levert veel meer energie op, maar de gemeenten willen dat niet. Onder meer omdat deze het landschap te veel zouden vervuilen.