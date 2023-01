Jongeren met wapens groeiend probleem: "Ik bleek in mijn hoofd te zijn gestoken"

In 2022 zijn meer jongeren dan ooit met verboden wapens aangehouden, zo blijkt uit cijfers van de politie. Klaas* kan meepraten over de mogelijke gevolgen. De inmiddels 16-jarige jongen werd vanuit het niets neergestoken, maar overleefde het. Samen met zijn vader doet hij zijn verhaal.

Zijn ouders zijn dan inmiddels op de hoogte. "We lagen al in bed en zijn gelijk naar de ambulancepost gerend. Ik zag gelukkig dat hij goed aanspreekbaar was", vertelt de vader van Klaas. Terwijl de moeder meegaat met de ambulance heeft de vader heel andere plannen.

Pas in het ziekenhuis besefte Klaas wat hem was overkomen. "Ik heb natuurlijk geluk gehad, al had ik dat gevoel toen niet."

Als de jongen ook weg is, belt Klaas aan bij een buurtbewoner. "Die had wat verband om mijn hoofd gedaan." Daarna loopt hij zelf naar de nabijgelegen ambulancepost. "Voor ik wist lag ik in de ambulance en moest ik naar het ziekenhuis.

Hij wordt ter plekke geholpen door een buurmeisje, maar ook een andere jongen. "Dat bleek later de broer van één van de daders te zijn", vertelt de vader van Klaas. "Die zei dat hij geen aangifte moest doen. Die probeerde het te sussen, zei dat er niks aan de hand was."

"Ik werd gelijk van m'n fiets getrokken en naar de grond geslagen." Zichzelf verdedigen deed hij niet. "Ik was bang en het ging ook zo snel." Daarna gingen de twee daders er vandoor. Dat hij ook in zijn hoofd was gestoken met een mes wist hij niet. "Ik voelde me wel duizelig, maar door de adrenaline had ik geen pijn."

Het steekincident waar Klaas het slachtoffer van werd gebeurde in september 2021. De toen 15-jarige jongen was onderweg naar huis na een avond op de kermis in Hoogkarspel. "Het was dat jaar niet gezellig op de kermis", vertelt Klaas. "Er liepen allerlei groepen rond die op ruzie uit waren." Al fietsend hoort hij dat er naar hem wordt geschreeuwd. De tiener stopt, maar dan gaat het mis.

"Ik wilde maar één ding: de daders pakken. Binnen een kwartier had ik de namen." Met anderen gaat hij naar de woning waar ze moeten zijn. "Ik was ontzettend boos. Maar toen we ze hadden gevonden was de politie er al. Achteraf vind ik het wel eens jammer dat de politie er eerder was. Maar het was wel beter natuurlijk dat het uiteindelijk zo ging."

Wonder boven wonder komt Klaas er goed vanaf. "Ik moest twee nachten in het ziekenhuis blijven en daarna mocht ik weer naar huis." Toch heeft het wel indruk gemaakt. "In het begin vond ik het moeilijk om naar buiten te gaan, dan moest ik ook huilen. Ik heb toen ook een keer met een psycholoog gesproken en het er ook met vrienden over gehad."

Wat ook hielp is dat de twee daders werden opgepakt. Een 18-jarige jonge uit Venhuizen die eerst had geslagen en een 17-jarige Alkmaarder die Klaas uiteindelijk stak met het mes. "Ik voelde me wel veiliger toen ze werden gepakt."

Daders zien Klaas voor een ander aan

Eenmaal in de rechtbank ziet hij de daders ook. En wil hij vooral weten waarom ze hem aanvielen. "Ik wist niet waarom ze mij moesten hebben." Het blijkt een vergissing te zijn. Klaas leek op een jongen die het broertje van de 18-jarige Venhuizer zou hebben geslagen.

"Dat is em", was genoeg om op Klaas af te rennen en hem aan te vallen. "Die rechtszaak maakte me niet uit. Voor mij was het wel klaar, al wilde ik wel dat ze straf kregen." Toch zit één ding hem en zijn vader niet lekker. "Sommige dingen werden wel verdraaid", legt Klaas uit.

Zijn vader vult aan: "Degene die gestoken had, heeft bekend en eerlijk zijn verhaal verteld. Maar die andere, zo voel ik het, heeft met zijn advocaat een lulverhaal verzonnen om er beter af te komen. Daar heb ik nog steeds geen vrede mee. Wees dan een kerel en vertel hoe het zit."

Uiteindelijk wordt de Alkmaarder die heeft gestoken veroordeeld tot 14 maanden jeugddetentie, waarvan iets meer dan de helft voorwaardelijk. Zijn medeverdachte uit Venhuizen krijgt 70 dagen jeugddetentie, waarvan 27 voorwaardelijk.