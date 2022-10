14-jarige Sam draagt vaak een groot mes bij zich: "Ben bang dat iemand me aanvalt"

"Ik heb een groot mes. Gewoon gekocht. Nouja, iemand anders heeft het mes gekocht voor mij." Sam is nog maar 14 jaar oud, maar loopt nu al met een groot mes over straat. "Voor de veiligheid", zegt hij. Hij is niet de enige: West-Friese jongerenwerker Gina merkt dat het dragen van wapens in haar regio 'normaliseert'.

In de gemeente Stede Broec en Drechterland start vandaag een inleveractie voor steekwapens. Niet alleen in grote steden, maar ook in de West-Friese dorpen blijken jongeren namelijk steeds vaker met grote messen over straat te gaan. Dat is illegaal én gevaarlijk, vinden zowel gemeenten als jongerenwerkers.

Sam*, die veel in Hoogkarspel en Venhuizen verblijft, is een jongen van weinig woorden. Als hem gevraagd wordt waarom hij een groot mes op zak heeft, zegt hij: "Ik ben bang dat iemand me aanvalt." Hij heeft wel eens ruzie met andere jongens op straat. "Het is dan ik tegen de andere jongens." Deze ruzies ontstaan vaak via Snapchat. "Je wordt dan in een digitale grote groep gegooid en dan word je uitgescholden."

Als hij zijn mes mee heeft op straat dan voelt hij zich veilig. "Voor als je een van die jongens dan tegenkomt bij de supermarkt. Of op straat, bij feestjes of het station." Hij heeft het mes nog nooit gebruikt. "Ik laat het mes wel eens zien." Hij is niet de enige jongere in de buurt die met een mes op zak loopt. Jongerenwerker Gina uit Drechterland spreekt vaak jongens zoals Sam. "Het lijkt wel te normaliseren", ziet ze. "Ze gebruiken het om zich veilig te voelen, maar ook om stoer te doen en mee te lopen met anderen."

Ze gaat het gesprek aan met ze om ze bewust te laten worden wat voor gevolgen het gebruiken van een mes kan hebben. Ze vindt het een goed initiatief dat de gemeenten Stede Broec en Drechterland deze week een inleveractie voor steekwapens houden. Jongeren kunnen messen anoniem en zonder boete inleveren op vier verschillende punten in de twee gemeenten. Of Sam dat gaat doen? "Ik ga het mes niet inleveren. Ik heb er voor betaald." Maar, hij zegt wel dat hij het wapen vaker thuis laat liggen. Want hij is zich stiekem wel bewust wat de gevolgen zijn als je het gebruikt en ook hij heeft een droom voor later. "Ik wil piloot of kapitein worden." Deodorant Jongeren lopen niet alleen met steekwapens rond op straat. Maar ook bijvoorbeeld met pepperspray of een bus deodorant. De 19-jarige Hannah* uit de gemeente Drechterland heeft vaak een bus deo mee in haar tas. "Als je dat in je ogen krijgt, dan is dat niet zo fijn", vertelt ze. Hannah reist regelmatig met de trein naar Hoorn of Amsterdam. Ze heeft de deodorant nog niet gebruikt, maar wel in haar handen gehad. "Als ik dan bijna alleen in een treincoupé zit, dan gaat er wel eens een man vlak naast me zitten. Dat vind ik niet fijn." De bus deo in haar tas geeft haar dan het gevoel van veiligheid.

Toen Hannah jonger was, ging ze ook met jongeren om die steekwapens bij zich hadden. "De meeste van hen spreek ik niet meer", vertelt ze. "Ik wilde door met mijn leven en mijn school afmaken. Zij hadden die behoefte niet." Ze vindt de inleveractie van de steekwapens een goed idee, toch denkt Hannah dat jongeren de messen niet snel zullen inleveren. "Omdat ze bang zijn dat er toch iets achterzit. Dat er wel consequenties aan vast hangen." * In verband met de bescherming van de privacy is de naam van de 14-jarige jongen en de 19-jarige gefingeerd. Hun echte naam is bij NH Nieuws bekend.