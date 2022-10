West-Friese jongeren lopen vaak met mes op zak: 'Signaal afgeven met inleveractie'

In de gemeente Stede Broec en Drechterland start vandaag een inleveractie voor steekwapens. Niet alleen in grote steden, maar ook in de West-Friese dorpen blijken jongeren namelijk steeds vaker met grote messen over straat te gaan. En dat is illegaal én gevaarlijk , vinden gemeenten en jongerenwerkers.

Jillis, jongerenwerker in Stede Broec, herkent het beeld van Gina. Maar ziet ook dat er nepwapens in omloop zijn. Volgens hem zorgt dat ook voor onrust bij inwoners. "Die zien ze er wel eens mee zwaaien op hangplekken. Dan wordt de politie gebeld. Vaak zien ouderen het onderscheid niet met kermiswapens of messen."

Waar komt het vandaan dat jongeren het tegenwoordig normaal vinden om met een mes op zak te lopen? Jillis en Gina hebben niet één duidelijke aanleiding, maar spreken wel over meerdere dingen. Zoals het maken van video's ervan en dat verspreiden op social media. Maar ook ruzies die ontstaan via deze kanalen. Daarnaast ook de opkomst van de muziekstijl drillrap. Muziek waarin gebruik wordt gemaakt van agressieve teksten en in videoclips met wapens gepronkt wordt.

Om 10.00 uur verschijnt hier een artikel online over de 14-jarige Sam die regelmatig met een groot mes in zijn zak over straat loopt: 'Het is ik tegen de rest'

De gemeenten Stede Broec en Drechterland vinden het dragen van de steekwapens een zorgelijke ontwikkeling. "Wapens horen niet thuis in onze samenleving", aldus burgemeester Michiel Pijl van Stede Broec. Hij roept jongeren op de wapens in te leveren. "Met deze actie willen we het signaal afgeven dat een wapen dragen niet normaal is. En dat we dat ook nooit gewoon gaan vinden."

Jongerenwerkers gaan vooral veel het gesprek aan met deze jongeren. Ze zorgen voor bewustwording. "Je legt het op de weegschaal voor ze: wat is de waarde als je het mes gebruikt? En wat zijn de gevolgen? Hoe voelt het voor jouw familie als je straks vast zit?", vertelt Gina. "Je wijst ze erop dat het helemaal niet nodig is om met een wapen te lopen", vertelt Jillis.

De komende dagen kan op vier plekken het wapen ingeleverd worden, geheel anoniem en zonder boete of straf. Waaronder ook bij de Protestantse Kerk in Hoogkarspel. "We kregen het verzoek van de gemeente. We vonden dat we dat niet konden weigeren. We vinden het vreselijk dat er zoveel wapens in omloop zijn. En we willen als kerk toch vrede uitdragen", vertelt Tineke Hupkens, voorzitter van de kerk.

Op 12 en 13 oktober van 16.00 tot 20.00 uur staat er een ton aan de zijkant van de kerk. "De oude ingang van de pastorie. Daar valt het niet zo op als je er heen loopt. Er staat ook een BOA bij."

Gaat de actie werken?

"Denk wel dat het een goed initiatief is", zegt Jillis. "Maar het had beter ingezet kunnen worden. Elke keer staat de ton op een andere plek. En ook bij het politiebureau, denk niet dat iemand daar snel zijn wapen inlevert." Ook Tineke heeft twijfels of het initiatief gaat werken. "Ze hebben die wapens, omdat ze er trots op zijn. Hoeverre je daar natuurlijk überhaupt trots op kunt zijn."

De messen kunnen vandaag ingeleverd worden tussen 16.00 en 20.00 uur bij Jongerencentrum Inventas in Grootebroek. Morgen rond hetzelfde tijdstip bij het politiebureau in Grootebroek. En vrijdag nog bij Jongerencentrum WipIn in Venhuizen.