Hoornse Darnell rapt over 'fout' verleden: "Inspireren om positief in het leven te staan"

HOORN - Het wapengebruik onder jongeren neemt de afgelopen twee jaar flink toe. Dat constateren jongerenwerkers die aan de bel trekken en zich zorgen maken over de angstcultuur en het toenemende geweld. Ook de Hoornse Darnell (18) heeft een tijd op het verkeerde pad gezeten. Samen met andere Hoornse jongeren heeft hij een rap gemaakt 'De Buurt' over het verleden dat ze achter hun laten.

"De problemen die je ervan krijgt als je met een mes wordt staande gehouden of als je wordt verdacht van een steekpartij, dat is het echt niet waard om daarom stoer te doen", vertelt Darnell tegen NH Nieuws. Na nare ervaringen in het verleden, besloot hij zijn leven anders aan te pakken. "Ik heb veel jongens achter mij gelaten die een negatieve invloed op mij hadden. We hebben nu een positieve raptekst gemaakt om anderen te inspireren." Bekijk hier het interview met Darnell (18) over de videoclip 'De Buurt':

Hoornse jongeren maken clip tegen geweld - NH Nieuws

"Jongeren laten zich vaak beïnvloeden door drillrap", vertelt teamcoach Jerrol Lashley van Stichting Netwerk Hoorn. De muziekstijl die bij de hiphopcultuur hoort, kenmerkt zich vooral door de rauwe toon en dreigementen in de teksten. In videoclips zijn vaak wapens te zien. Darnell: "Jongeren gaan de straat op en door die muziek gaan ze erin mee. Ze vinden het stoer om met grote messen rond te lopen." Workshops In de drillclip die de Hoornse jongeren gemaakt hebben, geven ze een positieve twist aan drillmuziek. Tijdens een cursus van twaalf lessen van stichting Netwerk hebben ze geen negatieve, maar juist een positieve raptekst gemaakt over hun eigen leven. "In die lessen ga je een heel proces door met z'n allen. Iedereen moest zelf reflecteren op zijn verleden. Het is makkelijk iets te schrijven wat rijmt, maar het is veel moeilijker om een tekst te schrijven die over jezelf gaat en over je eigen leven met misschien de fouten die je gemaakt hebt", licht Jerrol toe. De videoclip is onderdeel van de landelijke campagne #NoShank - wat letterlijk 'geen messen' betekent. Ruim 250 jongerenwerkers uit heel het land trekken aan de bel om het toenemende geweld onder de aandacht te brengen.

Quote "Het is makkelijk iets te schrijven wat rijmt, maar het is veel moeilijker om een tekst te schrijven die over jezelf gaat" Jerrol Lashley, jongerenwerker

"Maar de voornaamste oorzaak ligt niet bij drillmuziek", aldus Jerrol. "De sociaal-economische achtergrond van jongeren is vaak de belangrijkste factor. We proberen in de wijken zoveel mogelijk jongeren te spreken en een spiegel voor te houden en vooral hen bewust te maken van de gevolgen als ze het verkeerde pad op gaan." Tweede thuis Darnell (18) komt al tien jaar lang bij het jongerencentrum van Stichting Netwerk. "Het is als het ware mijn tweede thuis. Ik heb in het verleden ook stage hier gelopen en ben betrokken bij projecten. Ik ga momenteel niet naar school, maar wil heel graag in de muziek in; een positieve toekomst tegemoet." Release Vanmiddag wordt om 17.00 uur de clip gelanceerd die te zien zal zijn via het instagramaccount van '0229jongeren'. Darnell: "Best wel een beetje spannend! Maar ik wil vooral dat onze positieve boodschap naar buiten gaat."

Lees ook West-Friesland Politie zoekt getuige van twee gewelddadige diefstallen door jongerengroep in Hoorn