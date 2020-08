Politie zoekt getuige van twee gewelddadige diefstallen door jongerengroep in Hoorn

In de nacht van zaterdag op zondag vonden afgelopen weekend twee verschillende overvallen plaats. Rond 23:30 uur werd een man op de loopbrug bij het station in Hoorn benaderd door een groep jongeren. Zij pakten de tas van de man en renden weg waarna de man zelf achter de groep aan ging. Op de parkeerplaats van het ziekenhuis ontstond vervolgens een worsteling waarbij de man zijn tas terugwon, maar alsnog werd zijn telefoon gestolen. De groep werd als laatst gezien in de richting van Koepoortsweg en de Johannes Poststraat.

Later in de nacht werd een 29-jarige man geslagen na een woordenwisseling in het Julianapark. De man was met vrienden in het park waar hij een groep jongeren aansprak op het afsteken van vuurwerk. Hij vertrok daarna met zijn vriendin, maar werd door de groep achtervolgd. Op de Emmalaan werden zij ingehaald door de jongeren en de man werd geslagen waarbij hij lichtgewond raakte. De jongeren gingen er vandoor met de zwarte opoefiets van het stel.

Oproep

De recherche onderzoekt beide incidenten en is op zoek naar getuigen die de groep hebben zien lopen in de omgeving van de Van Dedemstraat of het Julianapark of getuige zijn geweest van een van beide conflicten. De groep bestaat uit ongeveer zeven jongeren tussen de vijftien en zeventien jaar.