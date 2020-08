Politie zoekt specifieke getuigen in zaak dode scootmobielbestuurder Nibbixwoud

Op de beelden van het tankstation is een fietser te zien die de plek passeert rond het tijdstip dat de man in de sloot belandde. De fietser reed in de nacht van 8 augustus om 04.02 langs het fietspad Over de Leek in de richting van Nibbixwoud. Ook is te zien dat er nog iemand bij de fietser op de bagagedrager zit.

De politie hoopt dat de passanten op de fiets informatie kunnen geven die het onderzoek verder kan brengen. Er is al een verdachte opgepakt in het onderzoek, maar het onderzoek wordt doorgezet. het onderzoek van de politie loopt nog; afgelopen weekend heeft de mobiele eenheid de omgeving nog afgezocht. Eerder zette de politie een onderwateronderzoeksteam in voor het onderzoek.

Meer getuigen gezocht

Bent u getuige geweest van dit incident en heeft u nog niet uw informatie gedeeld met de politie? Dat kan telefonisch via 0900-8844, maar het kan ook via een contactformulier op internet onder vermelding van onderzoek Peitz.