Verdachte van betrokkenheid bij dood man Nibbixwoud blijft langer in voorarrest

NIBBIXWOUD - De 32-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een man in Nibbixwoud blijft langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald.

Het 26-jarige slachtoffer uit Hoorn werd zaterdag dood onder zijn scootmobiel in de sloot gevonden naast een fietspad. De politie startte een uitgebreid onderzoek en wist dat de man onder andere in een horecagelegenheid in Hoorn, en bij de Sportlaan in Wognum is gezien.

Maandag werd de sloot nog uitgebreid doorzocht met een speciale magneet in de hoop sporen te vinden, maar zonder succes. Toch werd uiteindelijk een 32-jarige man uit de gemeente Medemblik aangehouden.

Nog veel onduidelijk

Het Openbaar Ministerie (OM) wil weinig kwijt over de zaak. Dat komt omdat verdachte in beperking zit. En dat houdt in dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Over twee weken wordt weer bekeken of het voorarrest verlengd wordt of niet.