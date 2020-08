Politie zet onderwaterzoekteam in bij onderzoek naar dode (26) in sloot Nibbixwoud

NIBBIXWOUD - De politie zoekt vanmiddag met een duikteam naar aanwijzingen in het onderzoek naar de dood van een 26-jarige man uit Hoorn, wiens lichaam zaterdagochtend in een sloot werd gevonden bij Nibbixwoud.

Er werd in de eerste instantie gereageerd op een melding van een te water geraakte scootmobiel, waarna bleek dat de man eronder lag. Het lichaam werd gevonden in het water naast het fietspad Over de Leek.

De man is eerder die nacht gezien in Wognum, aan de Sportlaan. Ook is hij rond middernacht gezien in het uitgaanscentrum van Hoorn, op zijn scootmobiel.

"Het plaatje is nog niet rond"

De politie is nadrukkelijk op zoek naar getuigen die de man mogelijk ergens in de avond gezien hebben. "We willen het plaatje graag rond krijgen, omdat we nu nog geen duidelijk beeld hebben van wat er precies gebeurd is", vertelt politiewoordvoerder Erwin Sintenie.

Een misdrijf wordt niet uitgesloten, maar datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld een ongeval. Ook wordt er niet gezocht naar specifieke spullen of aanwijzingen. "We houden met alle scenario's rekening. We weten dat hij een aantal bezittingen niet bij zich had, waarvan we verwachten dat hij die wel bij zich had. Dat zouden we kunnen vinden. En uiteraard andere dingen die met het incident te maken kunnen hebben hopen we boven water te houden."