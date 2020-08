Man (32) aangehouden in onderzoek naar dode in sloot Nibbixwoud

MEDEMBLIK - De politie heeft een 32-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 26-jarige man in Nibbixwoud afgelopen zaterdag. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het overlijden van de man.

Het lichaam van de man en zijn scootmobiel werden zaterdagochtend in een sloot gevonden langs fietspad Over de Leek.

In eerste instantie kreeg de politie een melding binnen over een en te water geraakte scootmobiel. Na inspectie bleek het 26-jarige slachtoffer onder het voertuig te liggen. Gisteren zocht de politie nog met een onderwaterzoekteam naar aanwijzingen over de dood van de man.

De politie kwam de 32-jarige man uit de gemeente Medemblik op het spoor dankzij een getuigenoproep.