Handvol messen ingeleverd bij wapeninleveractie in West-Friesland

Tijdens de wapeninleveractie in de gemeenten Stede Broec en Drechterland vorige week zijn in totaal vijf wapens ingeleverd. "Vijf ingeleverde messen betekent vijf minder op straat", zegt woordvoerder Yolanda van Helmond.

Gemeenten maken zich grote zorgen dat er steeds meer jongeren, ook in West-Friese dorpen, met een wapen op zak lopen. Het is gevaarlijk en vaak illegaal. "Wapens horen niet thuis in onze samenleving", aldus burgemeester Michiel Pijl van Stede Broec. "Met deze inleveractie willen we het signaal afgeven dat een wapen dragen niet normaal is. En dat we dat ook nooit gewoon gaan vinden."

Woordvoerder Yolanda van Helmond laat weten dat de gemeente niet verbaasd is dat er weinig wapens zijn opgehaald. Ze vertelt dat burgemeester Pijl eerder een gesprek heeft gehad met jongeren en dat zij al lieten doorschemeren het mes niet in te zullen leveren. Ook de 14-jarige West-Friese Sam gaf eerder aan WEEFF/NH Nieuws aan het niet te doen. "Ik ga het mes niet inleveren. Ik heb er voor betaald."

Stilte

Bij jongerencentrum Inventas in Grootebroek konden steekwapens ook ingeleverd worden, maar daar bleef het stil. "De jongeren willen of durven het niet in te leveren", denkt jongerenwerker Jillis. "Misschien dat we toch moeten kijken naar een andere locatie of de campagne op een andere manier moeten inzetten."

De gemeenten vinden elk ingeleverd mes een stap in de goede richting. En: "We blijven ons inzetten hiervoor." Woordvoerder Yolanda van Helmond geeft aan dat de gemeenten de inleveractie zullen gaan evalueren, waarna ze bekijken op welke manier ze de volgende campagne willen gaan aanpakken.