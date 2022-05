Veertien maanden jeugddetentie na steekpartij tijdens kermis Hoogkarspel

Twee jongens, van 17 en 18 jaar oud uit Alkmaar en Venhuizen, moeten in jeugddetentie, omdat ze vorig jaar september tijdens de kermis in Hoogkarspel een 15-jarige jongen hebben geslagen en neergestoken. Dit heeft de rechtbank vanmiddag bepaald.

De 15-jarige jongen uit Hoogkarspel werd op 25 september vorig jaar van zijn fiets getrokken, meerdere keren geslagen en in zijn hoofd gestoken. Volgens de officier van justitie is het 'puur geluk' dat de steekpartij maar net goed afliep. "Het mes ging dwars door zijn schedel heen. Een hersenbloeding, hersenschudding en blauwe plekken in het gezicht. Hij had zomaar dood kunnen gaan", vertelde ze tijdens de rechtszaak, die plaatsvond op 12 mei.

De 17-jarige V. G. uit Alkmaar, die de 15-jarige Hoogkarspeler in zijn hoofd stak, is veroordeeld tot een jeugddetentie van 425 dagen, waarvan 231 voorwaardelijk. De rechtbank vindt bewezen dat er sprake was van een poging tot doodslag.

De 18-jarige medeverdachte – D. de R. uit Venhuizen – is veroordeeld tot 70 dagen jeugddetentie, waarvan 27 voorwaardelijk. De straf valt lager uit, omdat zijn aandeel kleiner is en hij niet verantwoordelijk is voor het hoofdletsel bij het slachtoffer. Hij hoeft daardoor niet terug naar de gevangenis.

Het slachtoffer heeft recht op een schadevergoeding van 5.000 euro, zo bepaalde de rechtbank in Noord-Holland woensdagmiddag.

'Gespannen sfeer'

Op 25 september vorig jaar ging het goed mis op de kermis in Hoogkarspel. Er heerste een 'gespannen sfeer', blikte D. de R. terug op die avond. Zijn broertje zou geslagen zijn, waarna iemand uit zijn vriendengroep riep: 'Dat is 'em'.

D. de R. en V. G. gingen er meteen achteraan. Het slachtoffer werd van zijn fiets getrokken. Hij riep nog: 'Je hebt de verkeerde', maar toen was het al te laat. De Hoogkarspeler werd geslagen en in zijn hoofd gestoken.

Stoornis

Deskundigen hebben bij V. G. een 'persoonlijkheidsstoornis' vastgesteld. Om die reden krijgt hij een uitgebreid behandelplan opgelegd, zoals een meldplicht bij de jeugdreclassering. Ook legt de rechter hem een contactverbod op met het slachtoffer. Om dit te kunnen controleren, krijgt hij een elektronische enkelband.

Ook R. moet zich regelmatig bij de reclassering melden, en heeft net als V. G. een contactverbod.