Jeugddetentie geëist voor steekpartij kermis Hoogkarspel: "Hij had zomaar dood kunnen gaan"

"Dat is 'em". Die woorden waren het startsein voor twee jongens om tijdens de kermis in Hoogkarspel, september vorig jaar, achter een 15-jarige jongen aan te gaan. Tegen beiden werd vandaag onder meer jeugddetentie geëist. "Het slachtoffer mag van geluk spreken dat hij het er levend vanaf heeft gebracht", aldus de officier van justitie.

D. de R. meldt zich uiteindelijk zelf een paar dagen later bij de politie. V. G. wordt niet veel later aangehouden. Tekst gaat verder onder de video.

De 15-jarige Hoogkarspeler ligt bloedend op de grond als de daders ervandoor gaan op zijn fiets. G. heeft hem in zijn hoofd gestoken, De R. heeft hem meerdere malen geslagen. Volgens de officier van justitie is het puur geluk dat het goed afliep. "Het mes ging dwars door de schedel heen. Een hersenbloeding, hersenschudding en blauwe plekken in het gezicht. Hij had zomaar dood kunnen gaan."

Hij maakt onderdeel uit van een groep van tien jongeren. Zodra De R. aankomt op de kermis, wordt hij weggestuurd. Dan zien ze een jongen fietsen, het slachtoffer. "Dat is 'em", zegt één van de jongens in de groep. Daarmee doelt hij op de persoon die zijn broertje zou hebben geslagen. Later blijkt dat ze de verkeerde voor zich hebben.

Uit het verhaal van één van de verdachten, D. de R. (18) uit Venhuizen, bleek dat de spanning die zaterdagavond 25 september op het kermisterrein om te snijden was. "Ik zag dat mijn broer daar was, en vreesde dat hij in de problemen zou komen, dus ging ik er snel heen. Er stonden flink wat groepen. Er was een gespannen sfeer."

De steekpartij was het dieptepunt van een kermis met meerdere geweldsincidenten. Zo dreigde een dag na de steekpartij een massale vechtpartij tussen twee groepen. Vermoedelijk jongeren uit Hoogkarspel en Hoorn. De politie greep in, maar twee agenten liepen daarbij klappen op .

De zaak tegen V. G. was achter gesloten deuren, omdat hij ten tijde van de steekpartij minderjarig was. De zitting van D. de R. was wel openbaar. En hij nam uitgebreid het woord. "Ik heb spijt van wat ik heb gedaan. Ik heb inderdaad tikken uitgedeeld, maar wist niet dat er ook was gestoken. Maar het had niet mogen gebeuren", vertelde hij.

"Mijn zoon is voor het leven getekend, hij had dood of invalide kunnen zijn"

Het slachtoffer was met zijn ouders aanwezig bij de rechtszaak. De vader las een slachtofferverklaring voor. "Het was een poging om hem te vermoorden, zoveel agressie. Is dat normaal in de ogen van de daders? Hij had dood of invalide kunnen zijn. Ik moet er maar niet aan denken. Mijn zoon is voor het leven getekend."

Ook vertelde de vader over wat er daarna gebeurde op social media. "Daar werden de daders omarmd, door mensen die er hetzelfde over denken", spreekt hij zijn walging daarover uit. "Het is mij bekend dat dit niet hun eerste daad is, maar ook niet hun laatste zal zijn", zo sloot hij af.

Jeugddetentie en behandeling

Tegen V. G. werd uiteindelijk een werkstraf van 200 uur geëist, waarvan 100 voorwaardelijk. En daarnaast een jaar jeugddetentie, waarvan 171 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden. Een straf die hij al in voorarrest heeft uitgezeten.

D. de R. is onderzocht door een psycholoog. Bij hem is borderline (psychische stoornis met sterke stemmingswisselingen) vastgesteld en dat hij daardoor veel last heeft van woede-uitbarstingen. Geadviseerd werd om hem geen gevangenisstraf te geven, maar gelijk te behandelen, omdat hij daar meer aan heeft.

Dat advies nam de officier over. Tegen De R. werd 70 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 27 dagen voorwaardelijk. Ook hij heeft al lang genoeg in voorarrest gezeten zodat hij gelijk kan beginnen aan zijn behandeling. Met als voorwaarde dat hij dagbesteding blijft doen en geen contact opneemt met het slachtoffer.

Iets wat hij zelf ook graag wil. "Ik ben inmiddels verhuisd buiten West-Friesland. Ik leer mezelf een stuk beter kennen. Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar het gaat stukken beter", aldus De R. Tot slot zei hij te hopen dat het slachtoffer het hem ooit zou kunnen vergeven.

Familie wil afsluiting

De familie liet na afloop weten dat het een zware dag was geweest, maar dat ze tevreden waren met het verloop van de zaak. "We willen het nu eindelijk kunnen afsluiten", aldus de vader. De uitspraak is op woensdag 25 mei.