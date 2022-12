Op zoek naar een alternatief voor vuurwerk? Micha verkoopt virtuele knallen

Op verschillende plekken is het verboden om vuurwerk af te steken en niet iedereen houdt van harde knallen, Micha van Hoorn van Feelgood Vuurwerk in Amsterdam-Noord heeft daar een oplossing voor: virtueel vuurwerk. De opbrengst van de verkoop gaat naar het goede doel.

"Het is eigenlijk heel simpel", vertelt Micha over de techniek op NH Radio. "Het is een augmented reality techniek, dus dat betekent dat je vuurwerk kunt afsteken op je mobiele telefoon." Feelgood Vuurwerk heeft een aantal designers gevraagd om hun versie van vuurwerk te laten zien. Het verschilt dus per 'vuurwerkpakket' wat je te zien krijgt. "Het initiatief is in coronatijd ontstaan, toen er een algeheel vuurwerkverbod gold."

NH Radiopresentator Pieter Kok heeft een beetje AR-vuurwerk gekregen van Misha. Hij richt de camera van zijn telefoon op de tafel in de radiostudio en 'steekt het aan'. "Nou, er stijgt een hele raket op zo van de tafel", zegt hij verrast. "Dit is wel leuk om mee te maken inderdaad!"

Jassen

De opbrengst van het initiatief gaat naar de Sheltersuit Foundation. "Dat is een organisatie die zich inzet voor daklozen in de wereld", zegt Misha. "Dat is een mooi initiatief in deze koude donkere dagen." Zij maken jassen die dichtgeritst kunnen worden tot slaapzak, slaappakken genoemd. De kosten voor zo'n slaappak van gerecycled materiaal zijn 300 euro. "Vorig jaar hebben we 80 jassen naar de Regenboog kunnen brengen en die waren heel snel weg", zegt Micha. "Dit jaar gaan we voor 100!"

Het doel gaat hem erg aan zijn hart. "Ik vind dat er niemand op straat zou moeten slapen in Nederland, maar als het dan toch zo is, wij willen ze een jas geven zodat er niemand doodvriest." De Sheltersuit Foundation werd opgericht nadat er iemand doodvroor in Enschede in 2014.

Ludieke actie

Feelgood Vuurwerk wil het echte vuurwerk niet weg hebben. "We zijn gewoon een ludiek alternatief voor consumentenvuurwerk, wat je misschien in je eigen gemeente niet meer mag afsteken."

Het initiatief heeft niet alleen een webshop, er is ook een standje aan het IJ in Amsterdam-Noord. "Daar kun je je, net als in een echte vuurwerkwinkel, verlekkeren aan allerlei mooie visuele presentaties." Misha geeft toe dat het wel echt iets anders is dan een grote vuurpijl afsteken. "Als je vuurwerk heel leuk vindt, moet je dat ook vooral gaan doen. Het is niet een soort vleesvervanger."