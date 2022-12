Vuurwerk gaat als warme broodjes over de toonbank in West-Friesland

Mensen komen en gaan vandaag bij de vuurwerkverkoop aan de Industrieweg in Grootebroek. Eindelijk mag er na twee jaar corona weer vuurwerk gekocht en afgestoken worden. "Ik heb twee jaar kunnen sparen, dus dit jaar koop ik extra veel."

Vuurwerkverkoop gaat als een malle in West-Friesland - NH Nieuws

Er wordt bij het verkooppunt al snel tientallen tot honderden euro's per klant uitgegeven. "Ik heb zo'n 450 euro uitgegeven", zegt een klant die trots al zijn gekochte spullen laat zien. Twee broers gaan voor het kleine vuurwerk. "Wij hebben gewoon niet zo'n heel grote portemonnee. Dus we kopen nu een pakket. De kosten delen we samen."

Een van de klanten koopt het speciaal voor zijn zoon. "Voor mij maakt het allemaal niet meer zoveel uit, ik ben over die grens heen. Maar voor die kleine is het wel leuk dat hij een beetje vuurwerk kan zien."



Of het vuurwerk ook netjes tot en met zaterdag 18.00 uur blijft liggen? Een van de jongere klanten denkt niet dat hij dat redt. "Soms stiekem een beetje afsteken."