Vuurwerkverkoop knallend van start: "Ze kopen echt alles wat los en vast zit"

Na twee jaar lang niks kunnen verkopen door de coronacrisis, gaat het nu als warme broodjes over de toonbank: vuurwerk. Vanaf vandaag mag het de komende drie dagen gekocht en opgehaald worden. "Denk dat driekwart van de voorraad al op is", vertelt Jeffrey Pelt van de Intratuin in Hoorn over wat er allemaal besteld is.

Jeffrey Pelt en NH Nieuws

"Als ik kijk naar het aantal bestellingen dat al gedaan is, dan is dat bijna verdubbeld", vertelt Jeffrey nuchter. "Klanten kopen eigenlijk van alles en nog wat." Er is niet een bepaald product wat harder gaat dan het ander, vertelt hij. "Ik denk dat mensen het gemist hebben. En ik zie om me heen dat de kleinere verkooppunten wegvallen, dus dan krijgen degenen die overblijven het drukker", verklaart Jeffrey over de toegenomen drukte. Afhaalblokken gecreëerd Sinds 8.00 uur zijn de deuren open van zijn winkel, er kan drie dagen lang vuurwerk gekocht en opgehaald worden. "We hebben voor de bestellingen afhaalblokken gecreëerd. Per blok krijgen we een vast aantal klanten. Per half uur zo'n veertig klanten." Op deze manier hoopt Jeffrey de stroom van mensen te regulieren. "Eerder je bestelling ophalen heeft geen zin", vertelt hij. "Dan staat het vuurwerk nog niet klaar." Klanten die niet besteld hebben, kunnen ook nog vuurwerk kopen. "We zijn vandaag en morgen van 8.00 uur tot 21.00 uur open. Zaterdag tot 17.00 uur. Wat we nog beschikbaar hebben, kun je dan nog kopen." Of Jeffrey zelf ook nog vuurwerk in huis haalt? "Geen idee nog. Ik kijk wel of er wat overblijft aan het einde. Maar dat zal weinig worden dit jaar."