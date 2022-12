Amsterdam nl Ondanks afsteekverbod wordt er genoeg vuurwerk verkocht

Het afsteken van vuurwerk is dit jaar in Amsterdam verboden. Toch lijkt dat bij feestwinkel Witbaard in De Pijp geen belemmering te zijn. De klanten stromen binnen en nemen voor honderden euro's aan vuurwerk mee. Al gaan veel Amsterdammers niet in de stad de jaarwisseling vieren.

Fonteinen, cakeboxen en ook nog wat sterretjes worden meegenomen op de eerste verkoopdag van vuurwerk. Bij Witbaard aan de Ferdinand Bolstraat moet de grootste drukte nog komen, maar daar maakt eigenaar Johan zich niet zo druk om. "Oudjaarsdag is altijd de drukste dag en dan valt het dit jaar ook nog eens op een zaterdag. Het wordt echt wel druk dan", zegt hij.

Regels Het afsteekverbod is door de gemeente ingesteld, vanwege ernstige incidenten tijdens de jaarwisseling van 2019 naar 2020. In 2020 was er al een verbod, maar omdat er landelijk tijdens de coronajaren een vuurwerkverkoop en -afsteekverbod gold, gaat het afsteekverbod dit jaar pas voor het eerst in. In totaal zijn er deze jaarwisseling twaalf gemeenten met een afsteekverbod, waaronder ook Amsterdam. Een verbod op de verkoop is niet mogelijk, vanwege de landelijke wet- en regelgeving. 'Kindervuurwerk' mag wel worden afgestoken, zoals fakkels, sterretjes en grondbloemen.

Buiten Amsterdam Vele ouders en kinderen verlaten de winkel met volle tassen gevuld met vuurwerk. "Mijn vader betaalt, maar als ik zou betalen, zou mijn spaarpot leeg zijn," zegt een jongen. Op de vraag waar het vuurwerk wordt afgestoken, is het antwoord veel buiten Amsterdam. Op Schiermonnikoog, in Almere of in Amstelveen: daar mag het siervuurwerk wél de lucht in. Toch denkt Johan niet dat mensen in Amsterdam knalloos Oud en Nieuw gaan vieren. "De gemeente heeft aangegeven dat er niet gehandhaafd zal worden en de afgelopen twee jaar was er ook een vuurwerkverbod, zelfs een verkoopverbod. Toen werd er ook gewoon afgestoken."