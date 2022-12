Dilemma: grens van vuurwerkverbod loopt dwars door woonwijk

Ook op andere plekken is de grens vaag en zal het vuurwerkverbod in de praktijk weinig uithalen. Aan de Duinlustparkweg loopt de grens zelfs over een erf. Bij snackbar De Smikkelpoort in de Alberdink Thijnlaan mag geen vuurwerk worden afgestoken terwijl dat in de Bloemendaalsestraatweg weer wel mag. Althans, aan de kant die in Santpoort ligt dan.

Een bewoner vertelt wat hij van het verbod vindt: "Het is absoluut geen oplossing natuurlijk. Als wij vanuit Bloemendaal naar de overkant kunnen lopen en vuurwerk af kunnen steken slaat dat nergens op. Volgens mij is het een kleine stap naar een veel breder vuurwerkverbod. Ik denk dat het een aanzet is tot iets groters."

