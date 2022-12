Peperdure verbouwing raadhuis Haarlemmermeer gaat miljoenen extra kosten

De verbouwing van het gemeentehuis in Haarlemmermeer blijkt miljoenen euro's meer te gaan kosten. Het gemeentebestuur vroeg de raad ruim een week geleden om 14 miljoen euro extra. De reden: "Gestegen prijzen, de toevoeging van een dakterras en de nieuwe ideeën die zijn ontstaan bij de uitwerking van het ontwerp." Het lijkt er niet op dat het met die 14 miljoen gedaan is, ook de sloopkosten en kosten om asbest ter verwijderen kunnen nog flink oplopen.

"En dan nog is het bedrag van vandaag niet het bedrag van morgen”, doelt wethouder Van der Meij op het feit dat de kosten nog verder zullen stijgen. Waar het gemeentebestuur in 2020 nog uit ging van 57,5 miljoen, lopen de kosten nu al op tot 71,7 miljoen euro.

In een bericht op de website van de gemeente presenteerde het college een week geleden trots het voorlopige ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. "Het wordt een compact, en tegelijkertijd uitnodigend, efficiënt en duurzaam gebouw", staat geschreven.

Daktuin en koffiebar

Maar om dat voor elkaar te krijgen is dus wel ruim 14 miljoen euro extra nodig. Het bedrag zal, naast de hogere inkoopprijs van materiaal, onder andere worden besteed aan het uiterlijk. Zo moet er een daktuin komen en is geld nodig om te onderzoeken of een terras bij de koffiebar mogelijk is: "Zo’n terras draagt bij aan de levendigheid op het plein", aldus betrokken wethouder Charlotte van der Meij.

