Tijdelijke verhuizing gemeentehuis Haarlemmermeer vertraagd door coronaregels

Door de verscherpte coronamaatregelen en strengere richtlijnen in de bouw zijn de werkzaamheden aan de tijdelijke huisvesting van de gemeente vertraagd. Het gemeentebestuur zou zich vanaf eind december tijdelijk verplaatsen naar een bedrijventerrein, maar corona gooit roet in het eten.

"Zo moet er weer afstand gehouden worden waardoor minder mensen tegelijk aan het werk mogen. Daarom duren de werkzaamheden simpelweg langer. Hierdoor kunnen de tijdelijke locaties van de gemeente niet op tijd worden opgeleverd", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Nieuw onderdak

De gemeente zou in eerste instantie op 20 december verhuizen naar de Taurusavenue 100 op het bedrijventerrein achter het station in Hoofddorp. Er gaat nu een streep door die datum en een nieuwe uiterlijke datum van verhuizing is nog niet bekend. Verantwoordelijk wethouder Sidali: “Niemand weet nog hoe de coronasituatie zich de komende tijd gaat ontwikkelen en welke consequenties dat heeft. Wij willen daarom een weloverwogen besluit nemen over de nieuwe datum, zodat we zeker weten dat alles klaar is.”

Het gemeentebestuur krijgt tijdelijk nieuw onderdak omdat het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Hoofddorp wordt verbouwd. Het huidige raadhuis is erg oud en voldoet niet meer aan de eisen. De onderhoudskosten en het energieverbruik zijn daarbij erg hoog volgens de gemeente.