Gemeentehuis Haarlemmermeer tijdelijk op bedrijventerrein vanwege verbouwing

Inwoners van Haarlemmermeer die voor een paspoort, rijbewijs of iets anders naar het gemeentehuis moeten, zullen vanaf 20 december naar het industrieterrein achter het station moeten afreizen. Het gemeentehuis verhuist tijdelijk naar Taurusavenue 100 vanwege de verbouwing van het raadhuis in het centrum van Hoofddorp.

"In het gebouw aan de Taurusavenue komen de balies van burgerzaken, vergunningen en het Ondernemersplein", laat de gemeente weten. Op onderstaande kaartje is te zien waar het nieuwe raadhuis komt.

Naast dit gebouw komt er ook een kantoorlocatie in het overdekte winkelcentrum Vier Meren, aan de Marktlaan 124.

Daar komen de afdelingen van het sociaal domein. Dit betekent dat de gesprekken van sociale dienstverlening en leerplicht vanaf 20 december op die locatie zijn", aldus de gemeente.

Nieuw gemeentehuis

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat er een nieuw gemeentehuis gebouwd moet worden. Het huidige raadhuis is erg oud en voldoet niet meer aan de eisen. De onderhoudskosten en het energieverbruik zijn daarbij erg hoog volgens de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Fouad Sidali: "Ik ben blij dat we twee goede locaties in Hoofddorp huren waar we tijdens de sloop en nieuwbouw onze dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer kunnen voortzetten."

Rijbewijzen en paspoorten

Woensdag 15 december is de laatste dag dat de balies aan het Raadhuisplein nog open zijn, dat is dan ook het laatste moment dat rijbewijzen, paspoorten en andere documenten daar kunnen worden opgehaald. De rest verhuist mee naar de Taurusavenue. Daarnaast blijven de servicepunten in Halfweg en Nieuw-Vennep gewoon open.

De werkzaamheden aan het Raadhuisplein zullen in ieder geval tot 2025 duren.