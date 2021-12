Nieuw en duurzaam gemeentehuis voor Haarlemmermeer, bouw 2023 van start

De gemeente Haarlemmermeer krijgt een nieuw gemeentehuis, en niet zomaar een: 'gebruiksvriendelijk en duurzaam'. Het oude raadhuis van Haarlemmermeer is sterk verouderd en 'voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen die gesteld worden aan een gebouw om in te werken', aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeenteraad heeft in mei 2020 besloten dat er een nieuw gemeentehuis wordt gebouwd. Het schetsontwerp van het nieuwe gebouw zal in 2022 verder uitgewerkt worden. Volgens de planning zal de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 2023 van start gaan.

"Wij krijgen een gemeentehuis waar wij decennialang mee vooruit kunnen. Het is mooi dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van het ontwerp. Nu gaan we het ontwerp verder uitwerken. Ik hoop het ontwerp snel aan de inwoners te kunnen laten zien", aldus wethouder Fouad Sidali, verantwoordelijk voor het nieuwe gemeentehuis.

Geschiedenis

Het hoofdelement van het nieuwe gebouw is het 'rondvormige hart', 'letterlijk en figuurlijk is dit het hart van de gemeente Haarlemmermeer'. De zogeheten eyecatcher van het gemeentehuis is drie verdiepingen hoog en steekt door het dak uit. "Hierin komen de ontvangstbalies, de trouwzaal met uitzicht op het atrium naar buiten en de raadzaal, met bovenaan een publiek dakterras."

De gemeente laat weten dat het nieuwe gebouw ondanks haar moderne uitstraling, de unieke historie van de gemeente zichtbaar terug zal laten komen. "Huidige elementen die verwijzen naar de identiteit en geschiedenis zullen te zien zijn in de nieuwe bestemming."