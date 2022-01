Tijdelijk gemeentehuis Haarlemmermeer opent deuren op 11 april

De tijdelijke locatie van het gemeentehuis van Haarlemmermeer is vanaf maandag 11 april geopend. Vanaf die dag moet je voor het ophalen van een paspoort, rijbewijs of andere zaken naar Taurusavenue 100 in Hoofddorp. Het gemeentehuis wordt hier tijdelijk ondergebracht omdat het raadhuis in het centrum van Hoofddorp wordt verbouwd.