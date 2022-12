Nog snel naar het Westfries Museum voordat het 2,5 jaar dicht gaat vanwege mega-renovatie

Het Westfries Museum maakt zich op voor een monsterklus. Vanaf 1 januari sluit het museum voor 2,5 jaar vanwege een flinke renovatie, verbouwing en uitbreiding. En dus kunnen bezoekers deze week voor de laatste keer, gratis, nog hun favoriete kunstwerken bekijken.

De afgelopen weken is het druk in het museum. En vandaag is dat niet anders. "We zijn hier al eens geweest. Maar we hadden zoiets van: het duurt nog zo'n tijd voordat we weer eens kunnen komen, dus laten we maar eens kijken", vertelt een bezoeker. 38.000 museumstukken verhuizen Het museumpersoneel telt ondertussen af naar 2023. Niet alleen een nieuw jaar, maar ook het startpunt van de grootscheepse renovatie. Er wordt gestart met het verhuizen van 38.000 museumstukken. "Die gaan naar een nieuw depot vlakbij. Die voldoet aan de nieuwste standaarden", legt museumdirecteur Ad Geerdink uit. Vervolgens wordt de vloer op de begane grond opengemaakt en volgt funderingsherstel om verdere verzakking van de monumentale panden te voorkomen. Tel daarbij op dat ook nog archeologen onderzoek gaan doen, er onder meer kelders worden gebouwd als extra verdieping en je begrijpt dat ze voorlopig nog wel even zoet zijn. "En dan wordt het museum ook nog verduurzaamd. Het wordt helemaal gasloos. En bovendien wordt het museum straks voor iedereen toegankelijk", legt Geerdink uit. Want bezoekers in een rolstoel komen nog niet verder dan de begane grond. Tekst gaat verder onder de foto

TPAHG Architecten

Kunst restaureren en onderzoeken Een project dat 2,5 jaar duurt en zo'n 17,5 miljoen euro kost. Maar ook al kunnen de kunstwerken dan niet getoond worden aan het publiek, het biedt ook kansen, legt museumdirecteur Geerdink uit. "We gaan de kunstwerken conserveren en waar nodig restaureren. Dat kunnen we nu ook doen. En extra onderzoek naar objecten. Cruijff zei het al: 'ieder nadeel heeft z'n voordeel'." Ondertussen blijft het museumpersoneel wel gewoon aan het werk. In het Statenlogement, het oude stadhuis, aan de Nieuwstraat zal een visuele show te zien zijn waarin 'het verhaal van Hoorn' wordt verteld. "Je kan dan ook een podwalk doen, een audiotour", legt Geerdink uit. "Want Hoorn is een soort openluchtmuseum. Lekker door de stad struinen. En dan iets ontdekken waar je al 100 keer voorbij bent gelopen, maar nu pas naar kijkt en denkt: wow, wat een rijke geschiedenis zit hier achter." Medio 2025 moet het vernieuwde Westfries Museum weer opengaan voor publiek. Tot die tijd zijn op de website van het museum digitale tentoonstellingen te zien en verschijnen er regelmatig updates over de verbouwing.