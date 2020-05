Gewonnen kunstwerk bezorgd bij Westfries Museum: hoe gaat zoiets?

HOORN - Op een veiling bij Sotheby's in New York bemachtigde het Westfries Museum in februari een 17e eeuwse aquarel van de Hoornse schilder Johannes Bronckhorst. Maar hoe gaat zoiets in z'n werk? Wordt die gewoon met de post bezorgd? NH Nieuws mocht bij het uitpakken van het kunstwerk aanwezig zijn en kreeg antwoord op onder meer deze vragen.

Regelmatig speurt conservator Henriëtte Tilgenkamp langs veiling website. En daar ziet ze opeens dit werk van Johannes van Bronckhorst voorbij komen. "Dan weet ik meteen, dit is het. Het is een mooi werk, een kunstenaar die we nog niet hebben en het past in het verhaal dat we willen vertellen."

Via een tussenpersoon in New York biedt Ad Geerdink via de telefoon mee. En al snel blijkt hij niet de enige te zijn die het schilderij wil hebben. De prijs loopt steeds verder op. "Ik had mezelf voorgenomen, ik bied nog één keer. Als we hem dan niet hebben, is het jammer, dan wordt het te duur voor ons. Ik bood en verdorie er werd tegen geboden. En toen vroeg de tussenpersoon: 'Wilt u nog een keer bieden?'. En toen dacht ik, nog één keer en toen hadden we hem."

4.000 euro duurder dan het museum van plan was

Uiteindelijk betaalt het museum zo'n 17.000 euro, onder meer dankzij een een bijdrage uit het Le Cocq d’Armandville-Plancken Fonds. Maar wel bijna 4.000 meer dan Geerdink eigenlijk van plan was.

Nu, drie maanden later is het moment daar dat de museumdirecteur en de conservator de aanwinst voor het eerst in het echt zien. En die wordt niet met de gewone post bezorgd, maar via een gespecialiseerde kunsttransporteur uit de Goorn, die alles regelt. "Het gaat langs de douane. Dat betekent dat het door ons uit Amerika uitgevoerd wordt en in Nederland ingevoerd. Het gaat mee met een vrachtvliegtuig of met vracht in een gewoon passagiersvliegtuig. Wij kunnen het pakket volgen en op het moment dat het op Schiphol is aangekomen hebben we contact met onze agent daar. Die geeft het vrij, en dan halen wij het op", legt Merijn Veldhuisen van Imming Logistics Fine Art uit.