Westfries Museum wil Nederland hart onder de riem steken met duivenactie

HOORN - Klappen voor het zorgpersoneel, een wit shirt met een rood hart ophangen bij je thuis: het zijn enkele acties die werden opgezet om steun en dankbaarheid te tonen aan de mensen die hard werken tijdens deze coronacrisis. Ook het Westfries Museum in Hoorn kwam met een ludieke actie, namelijk een uitgeknipte witte duif voor het raam.

Niet alleen is het de bedoeling om de uitgeknipte witte duif voor het raam te hangen, ook kun je jouw steun en dankbaarheid laten zien door een foto van de duif te plaatsen op social media. Met de hashtag #gekniptvooronzehelden kun je een persoonlijke boodschap achterlaten voor wie jij vindt die dit nodig heeft of verdient.

"Iedereen kan de workshop thuis volgen, maar als het je niet lukt zijn er ook nog andere manieren", legt Marian uit. "Zo hebben we bij zestien West-Friese Deen filialen een knipkaart liggen van een duif en komt deze ook voorbij in de zondagskrant."

Op de website van het Westfries Museum in Hoorn en op de Facebookpagina van het museum kun je meerdere patronen van duiven vinden, die je zelf uit kunt printen en kunt versieren. Ook heeft het museum een workshop online gezet van Eline Janssens. Zij maakte de tentoonstelling voor het Hoornse museum en kan je helpen bij het maken van de duif.

Het idee ontstond uit een tentoonstelling van het museum, genaamd Geknipt voor de kunst. De nieuwe tentoonstelling stond nog maar net in het Westfries Museum, toen het de deuren moest sluiten vanwege de coronacrisis. "Zo konden we toch iets met de knipkunst doen."

"Er gebeurt al heel veel in Nederland, met alle opgezette acties", vertelt woordvoerster Marian Vleerlaag aan WEEFF. "Op deze manier willen we vanuit het Westfries Museum een kleine, positieve bijdrage leveren om verbondenheid te creeëren. Los van het isolement en de quarantaine waarin veel mensen op dit moment zitten."

