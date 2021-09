Blijdschap bij Westfries Museum om akkoord voor miljoenen kostende renovatie

Directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum is verheugd dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met een met een miljoenen euro's kostende renovatie. Behalve noodzakelijk onderhoud wordt er ook geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken van het museum.

Benno Ellerbroek

Uiteindelijk stemden 28 raadsleden voor de meest uitgebreide variant, zeven stemden tegen. Tijdens een commissievergadering eerder deze maand werd al duidelijk dat de gemeente toch bereid was de portemonnee te trekken. De gemeente draagt 14 miljoen euro bij. Via fondsen en het museum zelf komt daar nog eens 3,5 miljoen euro bij. Hierdoor wordt funderingsherstel mogelijk gemaakt,

maar ook verduurzaming, het verbeteren van de toegankelijkheid en het samentrekken met

het naastgelegen pand. Ook komt er in de kelders een expositie- en ontvangstruimte. Meer bezoekers Na de renovatie en vernieuwing verwacht het Westfries Museum te kunnen groeien van 45.000 naar 70.000 bezoekers per jaar. "We kunnen nu onze langgekoesterde dromen gaan waarmaken", vertelt museumdirecteur Geerdink. "Dat betekent onder meer de monumentale gebouwen behouden en het museum toekomstbestendig maken voor de komende generaties. Ook kunnen we de toegankelijkheid verbeteren: het kruip-door- sluip-door karakter van het 17e-eeuwse museum zonder lift maakte het tot nu toe onbereikbaar voor mindervaliden." Het museum wil ruimte maken voor een nieuw concept waarin de reflectie op de Gouden Eeuw een belangrijke plaats inneemt. "Het museum krijgt hiermee een nieuwe toekomst, ook vanwege de andere manier van kijken naar en omgaan met het verleden", aldus Geerdink. "Met een nieuw concept, gevarieerdere presentaties en de inzet van innovatieve technologieën trekken we een jonger, meer divers en groter publiek. Hiermee blijven we ook in de toekomst het historische visitekaartje en een belangrijke verhalenverteller van de stad Hoorn."