Hoornse raad wil portemonnee trekken voor miljoenenvernieuwing Westfries Museum

Ook Sociaal Hoorn en het CDA wilden zich nog niet uitspreken over een voorkeur. De partijen willen eerst weten wat de consequenties zijn voor de begroting. Volgens wethouder Samir Bashara zijn de verschillende opties meegenomen in de aankomende begroting, maar kon hij geen uitspraken doen wat het zou betekenen voor eventuele ambities.

De VVD noemde het museum 'het visitekaartje', de PvdA sprak over 'de parel van Hoorn'. Maar toch wilden niet alle partijen zover gaan om portemonnee te trekken. Ze maken zich zorgen over de toenemende tekorten op de Hoornse begroting.

Maar daar zit wel een flink kostenplaatje aan vast. In totaal moet de gemeente meer dan 14 miljoen euro bijdragen. De overige miljoenen komen via fondsen en het museum zelf (3,5 miljoen). Een meerderheid van de partijen vindt het verstandig om het in één keer goed te doen, in plaats van in fases, omdat dat duurder zou uitpakken.

Dat er flink moet worden geïnvesteerd in het hoognodige onderhoud , daar zijn alle partijen het over eens. Het gaat om onder meer funderingsherstel, verduurzamen en nieuwe klimaatinstallaties. Maar volgens het museum biedt het ook de gelegenheid om het toekomstbestendig te maken. Dat moet gebeuren met een uitbreiding van het pand door middel van een kelder waar wisselexposities moeten komen.

