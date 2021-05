Partijen willen nalatenschap inzetten voor verbouwing Westfries Museum

De PvdA en Fractie Tonnaer willen dat een groot deel van het nalatenschap van de heer Le Cocq d’Armandville van 1,7 miljoen ingezet wordt voor de verbouwing en samenvoeging van het Westfries Museum in Hoorn. Dat schrijven de partijen in een brief aan het college.

In 2017 liet Le Cocq d’Armandville een bedrag van 1,7 miljoen euro na aan het Westfries Museum. Omdat het museum van de gemeente is, waren er destijds twee keuzes voor het beheer van de nalatenschap. De gemeente kon het geld zelf beheren of doorschenken aan de stichting Vrienden van het Westfries Museum. De gemeente koos ervoor het geld zelf te beheren.

Volgens de brief van 26 mei van de PvdA en Fractie Tonnaer aan het college heeft het toenmalige college van B&W de erfernis 'naar zich toegetrokken zonder voldoende rekening te houden met de intentie van de heer Le Cocq en diens goede verstandhouding met het museum'.

Noodzakelijk

De restauratie en vernieuwing van het monumentale Westfries Museum in Hoorn is noodzaak, stelt directeur Ad Geerdink. Het museum is op dit moment volgens de directeur in slechte staat."Ons museumgebouw bestaat uit een samentrekking van oorspronkelijk zeven panden die onregelmatig van elkaar blijken te verzakken", legt Geerdink uit. "Dat levert scheurvorming in het hele complex op."

Maar het museum zou op meerdere punten aan verbetering toe zijn. Zo is het museum niet toegankelijk voor mensen die niet of minder goed ter been zijn, vanwege de trappen en niveauverschillen.

Ruim gedefinieerd

De PvdA en Fractie Tonnaer willen nu, dat een groot deel van de nalatenschap gebruikt gaat worden voor de verbouwing van het Westfries Museum, vanwege de hoge verbouwingskosten en de zorgelijke financiële situatie van de gemeente. In 2017 stelde fractie Tonnaer ook al vragen over de mogelijkheid om het geld daarvoor te gebruiken. In het antwoord van het college valt te lezen dat ‘de voorwaarden voor het legaat ruim gedefinieerd zijn en dat financiering vanuit het nagelaten vermogen tot de mogelijkheden behoort’.

Dinsdag 15 juni beslist de gemeenteraad over de verbouwing en samenvoeging.