Restauratie noodzakelijk voor Westfries Museum: "Scheurvorming in het hele complex"

De restauratie en vernieuwing van het monumentale Westfries Museum in Hoorn is noodzaak, stelt directeur Ad Geerdink. Al negen jaar lang is duidelijk dat dat de funderingen van de monumenten moeten worden aangepakt. Vorige maand werd aan de gemeenteraad het projectplan 'Vernieuwing Westfries Museum' voorgelegd. Op 1 juni beslist de raad over dat plan.

Het museum is op dit moment volgens de directeur in slechte staat."Ons museumgebouw bestaat uit een samentrekking van oorspronkelijk zeven panden die onregelmatig van elkaar blijken te verzakken", legt Geerdink uit. "Dat levert scheurvorming in het hele complex op." Nieuw projectplan De restauraties en vernieuwing van het museum vallen samen met een kans om het museumgebouw met het naastgelegen pand Roode Steen 15 samen te voegen. Daarvoor werd eerder al een projectplan gemaakt, maar een meerderheid van de gemeenteraad liet in 2020 weten dat plan te ambitieus te vinden. De projectgroep, bestaande uit experts van binnen en buiten het museum en de gemeente, moesten daarom terug naar de tekentafel om het plan meer 'sober en doelmatig' uit te werken. In de afgelopen maanden heeft de projectgroep een nieuw plan uitgewerkt voor de restauraties en vernieuwingen van het museum. Boudewijn van Langen, van het Hoornse architectenbureau TPAHG speelt daarbij een belangrijke rol. "Het was een complexe bouwkundige puzzel, omdat alles met elkaar samenhangt. We hebben geprobeerd om met de noodzakelijke ingrepen meteen ook een aantal knelpunten op te lossen."

Quote "Onze kracht, de monumentale huisvesting die het museum z’n unieke uitstraling geeft, is een zwakte geworden" Ad Geerdink, directeur westfries museum

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kende in 2020 een subsidie van 2,1 miljoen euro toe aan de gemeente Hoorn. Dit vanwege de grote noodzaak van het funderingsherstel van de monumenten. Voorwaarde is wel dat er in 2021 gestart wordt met de uitvoering van het herstel, want anders vervalt de subsidie. Daarbij zegde de provincie Noord-Holland drie ton toe voor verduurzaming van het complex, maar wel ook met de eis dat er dit jaar gestart wordt. "De klimaatinstallaties staan al sinds 2017 op de nominatie om vervangen te worden. Ze zijn zo vaak defect dat ze een risico vormen voor de bedrijfsvoering en de museumcollectie", legt de directeur uit. Maar het museum is volgens Geerdink op meerdere punten aan verbetering toe. Zo is het museum niet toegankelijk voor mensen die niet of minder goed ter been zijn, vanwege de trappen en niveauverschillen. En het 'kruip-door-sluip-door-pand' kan het groeiend aantal bezoekers niet aan. Geerdink: "Onze kracht, de monumentale huisvesting die het museum z’n unieke uitstraling geeft, is een zwakte geworden." Op 1 juni beslist de gemeenteraad over het projectplan 'Vernieuwing Westfries Museum'.